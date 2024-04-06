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Вселенський патріарх відновив у сані протодиякона, якого покарав патріарх Кирило

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вселенський патріарх відновив у сані протодиякона, якого покарав патріарх Кирило
Андрій Кураєв – священнослужитель Російської православної церкви, який відкрито критикує патріарха Кирила і його оточення
фото з відкритих джерел

Андрій Кураєв знову став протодияконом РПЦ

Патріарх Варфоломій відновив у сані протодиякона Андрія Кураєва. На сайті Константинопольського патріархату інформація наразі не опублікована, проте сам Кураєв повідомив про це у своєму блозі у «Живому журналі».

«Рівно 15 років тому, в цей самий день 5 квітня, патріарх Кіріл возвів мене в сан протодиякона у Ісаакіївському соборі. Сьогодні, рівно через 15 років, саме 5 квітня я отримав електронним листом указ… Сам указ був підписаний 3 квітня 2024 року. Проте знову ж таки 3 квітня 2021 року був указ патріарха Кіріла про позбавлення мене сану (з мораторієм)», – написав протодиякон.

Він висловив подив через такий збіг дат у своєму житті та висловив думку, що це може бути вказівкою на «божу волю»: «Господи, невже я тобі ще потрібен, що ти даєш такі «збіги»?».

Нагадаємо, що раніше предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило позбавив Кураєва священного сану, а російський мін'юст оголосив його «іноагентом». У жовтні 2023 року Кураєв розповідав про свою еміграцію до Праги.

Андрій Кураєв – один із найвідоміших місіонерів РПЦ. Він був референтом патріарха Алексія II та одним із найближчих сподвижників митрополита Кирила (Гундяєва) перед обранням того предстоятелем РПЦ у 2009 році.

Відтоді й особливо в останні роки Андрій Кураєв активно критикував церковні структури та особисто патріарха, звинувачуючи церкву у віддаленні від парафіян, бюрократичності та ретроградності. Нині Кураєв живе за кордоном. Він виступає проти війни в Україні та позиції керівництва РПЦ щодо війни.

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Теги: РПЦ Вселенський патріарх Варфоломій релігія

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