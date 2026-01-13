Вселенський патріархат відповів на різкі образи з боку РФ

Служба зовнішньої розвідки (СВР) РФ оприлюднила офіційну заяву, у якій вдалася до різких образ та звинувачень на адресу Константинопольського патріарха Варфоломія

Вселенський патріархат Варфоломій відреагував на різкі заяви з боку Служби зовнішньої розвідки РФ (СЗР). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Orthodox Times.

У своїй офіційній заяві Вселенський патріархат сказав: «Мати-церква Константинополя, яка є матірʼю і для Російської церкви, висловлює глибокий жаль у зв'язку з новими російськими нападами на особу його Всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія, які цього разу вчинені державними органами країни».

Патріархат нагадав, що з 2018 року, коли він вирішив надати автокефальний статус Церкві України, він послідовно утримувався від відповіді на численні подібні напади, що походили як з церковних, так і з політичних кіл Росії.

«Вигадані сценарії, неправдиві новини, образи і сфабрикована інформація різного роду пропагандистів не змусять Вселенський патріархат припинити своє служіння і вселенську місію», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки (СВР) РФ оприлюднила офіційну заяву, у якій вдалася до різких образ та звинувачень на адресу Константинопольського патріарха Варфоломія. У пресрелізі відомства главу Константинопольського патріархату називають «антихристом у рясі» та «дияволом у плоті», звинувачуючи його у розкольницькій діяльності.