Уряд Ісландії анонсував голосування про відновлення євроінтеграції

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але у 2015-му припинила переговори
Прем’єрка Кріструн Фростадоуттір заявила, що голосування про відновлення переговорів із Брюсселем відбудеться найближчими місяцями

Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір підтвердила, що країна планує провести референдум щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу упродовж найближчих місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За словами Фростадоуттір, уряд поки що не визначився з конкретною датою голосування, але референдум точно відбудеться у найближчій перспективі.

Раніше видання Politico повідомляло, що Ісландія може провести голосування вже у серпні. Під час пресконференції разом із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском ісландська прем’єрка підкреслила, що ключовим фактором для її країни у питанні вступу до ЄС залишається повага до унікальних особливостей кожної держави-члена.

Дональд Туск зі свого боку заявив, що буде радий бачити Ісландію серед членів Євросоюзу. За його словами, розширення блоку посилює співпрацю між європейськими країнами та сприяє стабільності на континенті.

Ісландія подала заявку на вступ до Європейського Союзу у 2009 році після фінансової кризи, однак у 2015 році переговори були припинені з ініціативи Рейк’явіка. Тодішня влада пояснила рішення економічними ризиками та проблемами єврозони. Відтоді питання членства періодично повертається до політичного порядку денного країни, особливо на тлі змін у безпековій ситуації в Європі.

До слова, Європейська комісія 26 лютого запускає нову фінансову ініціативу EastInvest Facility, спрямовану на підтримку регіонів ЄС, що межують із Росією, Білоруссю та Україною, які найбільше постраждали від наслідків війни. Нова платформа має полегшити доступ держав-членів до кредитної підтримки та консультацій для стимулювання економіки, розвитку торгівлі та посилення безпеки. Ініціатива стала ключовим елементом стратегії для східних регіонів ЄС, яку Єврокомісія схвалила минулого тижня.

Теги: Ісландія євроінтеграція

