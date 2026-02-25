Головна Світ Політика
Зустріч Зеленського з Путіним закриє два ключові питання – Віткофф

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США вірять у те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна відбудеться
колаж: glavcom.ua

За словами Віткоффа, після зустрічі Зеленського з Путіним може відбутися саміт лідерів США, України та Росії 

США вірять у те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна відбудеться. Саме саміт лідерів України та Росії має вирішити два ключові питання на шляху закінчення війни. Про це сказав спеціальний представник президента США Стів Віткофф під час заходу YES Meeting, пише «Главком».

За словами Віткоффа, ця зустріч має охопити два ключові питання – території та гарантії безпеки.

Посланець Трампа запевнив, що українські, російські та американські переговірники вирішують інші питання, а питання територій залишаться президентам України та Росії.

«Ми дуже віримо в цю зустріч, вважаємо, що частково ми намагалися вирішити всі інші питання, а потім залишити лідерам питання щодо територій. Так, у нас багато роботи щодо територій, нам потрібно розглянути всі різні концепції, є багато різних варіантів для роздумів», – сказав Віткофф.

Щодо можливої тристоронньої зустрічі за участі президента Дональда Трампа Віткофф сказав, що поки це питання не обговорюється. Водночас додав, що, ймовірно, після зустрічі Зеленського з Путіним саміт лідерів США, України та Росії може відбутися.

Раніше Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання.

Як повідомлялось, Путін погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, але тільки за умови, що офіційний Київ перед цим капітулює

Варто зазначити, що у серпні 2025 року Дональд Трамп повідомляв, що триває активна підготовка до зустрічі президентів України та Росії.

Теги: путін Володимир Зеленський Стів Віткофф переговори окуповані території

