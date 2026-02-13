«Я розчарована». Глава МЗС Швеції висловилася про нові санкції проти РФ

Міністерка МЗС Швеції закликала ЄС посилити тиск на Росію

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард висловила розчарування стосовно нових санкцій ЄС проти Росії. Про це посадовиця заявила на одній з дискусій під час Мюнхенської безпекової конференції, пише «Главком» із посиланням на трансляцію заходу.

На думку голови МЗС Швеції, Європейський Союз має діяти більш рішуче та швидше у питаннях санкцій проти Росії. Марія Малмер Стенергард також наголосила на тому, що санкції мають мати безпосередній тиск на енергетику РФ, адже це джерело її головного доходу.

Тому голова МЗС закликала посилити тиск на Росію. «Потрібно посилити тиск на Росію. Ми з Фінляндією запропонували в межах 20-го пакета санкцій повну заборону морських послуг для всіх російських енергетичних суден. Енергетика – головне джерело доходів воєнної економіки Росії. Але наразі пропозиція стосується лише нафти, і нам пропонують чекати на G7. У нас немає часу чекати», – сказала міністерка.

Крім цього, посадовиця висловилась про імпорт російських добрив, який досі триває. Загалом Стенергард була розчарована новими санкціями ЄС проти РФ. «Ми також маємо припинити імпорт російських добрив – це третя за обсягом категорія імпорту до ЄС. Є альтернативи. Я, відверто кажучи, розчарована», – додала вона.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі. За її словами, новий пакет санкцій спрямований на подальше скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв, обмеження фінансових операцій та запровадження додаткових торговельних заборон.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною тіньового флоту Росії.

Раніше «Главком» писав про те, що Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 66 фізичних і 62 юридичних осіб. Серед них, зокрема, громадяни та резиденти Росії, Гонконгу, Киргизстану й ОАЕ.