WP: Білий дім розглядає відмову у візах людям з ожирінням, раком та діабетом

Ожиріння, серцево-судинні захворювання, рак і діабет розглядатимуть як підстави для відмови у візах

Газета The Washington Post повідомляє, що Білий дім розглядає можливість відмови у видачі віз іноземним громадянам, які страждають від ожиріння, раку, діабету та інших хронічних захворювань. Про це йдеться у внутрішньому документі Держдепартаменту США, підписаному секретарем Марко Рубіо, копія якого потрапила до редакції, пише «Главком».

Згідно з цим документом, візовим офіцерам доручено враховувати такі хвороби, як ожиріння, серцево-судинні захворювання, рак і діабет, як підстави для відмови у візах. Це рішення розширює існуючі медичні вимоги для заявників, які раніше стосувались лише відсутності інфекційних захворювань.

The Washington Post пов'язує ці нововведення з бажанням адміністрації президента США Дональда Трампа обмежити кількість мігрантів, які прибувають до США.

Американська некомерційна організація KFF Health News раніше також повідомила про цей крок, зазначивши, що певні захворювання, зокрема серцево-судинні хвороби, рак та діабет, можуть потребувати лікування на сотні тисяч доларів, що становить значне навантаження для американської системи охорони здоров'я.

Документ також містить нові критерії для оцінки заявників на візу, зокрема їхній вік виходу на пенсію, кількість утриманців, а також наявність «особливих потреб» чи інвалідності.

Рубіо підписав цей наказ в рамках правила «державного тягаря», яке забороняє видачу віз і грін-карт мігрантам, які, ймовірно, будуть активно використовувати соціальні програми США або потребувати спеціалізованих медичних установ.