Суд виніс обвинувачення підозрюваному у вбивстві українки Ірини Заруцької в США

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
34-річний Декарлос Браун-молодший вбив Ірину Заруцьку
фото з відкритих джерел

Федеральні присяжні встановили, що підозрюваний навмисно вбив українку

34-річний Декарлос Браун-молодший, якого підозрюють у вбивстві 23-річної українки Ірини Заруцької, може отримати найвище покарання – смертну кару. Про це пише «Главком» із посиланням на NBC News.

Повідомляється, що присяжні федерального суду Північної Кароліни встановили факт того, що Декарлос Браун навмисно вбив Ірину Заруцьку. Суд висунув йому обвинувачення «у застосуванні насильства щодо залізничного перевізника й системи громадського транспорту, що призвело до смерті».

У виданні зазначається, що відповідне обвинувачення може загрожувати Декарлосу Брауну-молодшому смертною карою. «Велике журі присяжних встановило, що Браун навмисне вбив Ірину Заруцьку під час нападу на поїзд транспортної системи округу Шарлотт 22 серпня. Це звинувачення дає право на засудження його до смертної кари», – йдеться в статті NBC News.

Також нещодавно адвокатка Лорен О. Ньютон, яка представляє родину загиблої Ірини Заруцької, заявила, що рідні загиблої «задоволені обвинувальним висновком і розраховують на якнайшвидше правосуддя для Ірини».

22 серпня на станції легкої залізниці South End в Шарлотті, штат Північна Кароліна знайшли вбиту 23-річну Ірину Заруцьку. Дівчина емігрувала до США, тікаючи від російської агресії. Після того як поліція прибула на місце вбивства, правоохоронці затримали підозрюваного Декарлоса Брауна.

Згодом у мережі з’явилися записи з камер відеоспостереження вбивства Ірини Заруцькою. На загибель українки в США також відреагував президент Дональд Трамп та згодом звинуватив демократів у зростанні злочинності.

