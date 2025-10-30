У Новій Зеландії вийшов перший календар із пожежницями без футболок (фото)

Новозеландські пожежниці знялися у благодійному календарі Wahine Toa, щоб підтримати дослідження раку молочної залози

У Новій Зеландії створили перший у країні календар із жінками-пожежницями – Wahine Toa 2026, який уже викликав великий ажіотаж: перший тираж повністю розкупили, і нині триває попереднє замовлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організацію Breast Cancer Cure.

У проєкті взяли участь 13 пожежниць із дев’яти станцій і трьох міст, які вирішили показати силу, гордість і жіночність у формі. Але головна мета ініціативи – благодійна: кошти від продажу календаря підуть на підтримку організації Breast Cancer Cure, що фінансує дослідження у сфері профілактики, діагностики та лікування раку молочної залози.

Вартість календаря становить 20 новозеландських доларів, доставка здійснюється по всьому світу. Попереднє замовлення триває до 10 листопада, а відправлення заплановане на кінець місяця – якраз вчасно до грудневих свят.

Організатори жартують, що тепер новозеландські пожежниці «вийшли на вогневу лінію» у доброму сенсі – і довели, що не поступаються за популярністю своїм австралійським колегам, які вже багато років випускають знаменитий календар із пожежниками.

Календар Wahine Toa 2026 – це не лише яскраві фото, а й символ підтримки жіночої сили та боротьби з раком грудей.

