У Новій Зеландії вийшов перший календар із пожежницями без футболок (фото)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Новозеландські пожежниці знялися у благодійному календарі
фото: Breast Cancer Cure

Новозеландські пожежниці знялися у благодійному календарі Wahine Toa, щоб підтримати дослідження раку молочної залози

У Новій Зеландії створили перший у країні календар із жінками-пожежницями – Wahine Toa 2026, який уже викликав великий ажіотаж: перший тираж повністю розкупили, і нині триває попереднє замовлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організацію Breast Cancer Cure.

У проєкті взяли участь 13 пожежниць із дев’яти станцій і трьох міст, які вирішили показати силу, гордість і жіночність у формі. Але головна мета ініціативи – благодійна: кошти від продажу календаря підуть на підтримку організації Breast Cancer Cure, що фінансує дослідження у сфері профілактики, діагностики та лікування раку молочної залози.

Пожежниці з Нової Зеландії стали обличчям благодійного проєкту
фото: Breast Cancer Cure

Вартість календаря становить 20 новозеландських доларів, доставка здійснюється по всьому світу. Попереднє замовлення триває до 10 листопада, а відправлення заплановане на кінець місяця – якраз вчасно до грудневих свят.

Календар пожежниць із Нової Зеландії став благодійним хітом
фото: Breast Cancer Cure
Жінки-пожежниці знялися для календаря
фото: Breast Cancer Cure

Організатори жартують, що тепер новозеландські пожежниці «вийшли на вогневу лінію» у доброму сенсі – і довели, що не поступаються за популярністю своїм австралійським колегам, які вже багато років випускають знаменитий календар із пожежниками.

Новозеландські пожежниці показали жіночу силу в благодійному календарі
фото: Breast Cancer Cure
Новозеландські пожежниці знялися у фотопроєкті
фото: Breast Cancer Cure
Кошти від продажу календаря підуть на підтримку досліджень раку грудей
фото: Breast Cancer Cure

Календар Wahine Toa 2026 – це не лише яскраві фото, а й символ підтримки жіночої сили та боротьби з раком грудей.

Пожежниці з дев’яти станцій і трьох міст Нової Зеландії об’єдналися у сміливому фотопроєкті
фото: Breast Cancer Cure
Пожежниці з Нової Зеландії стали обличчям благодійного проєкту
фото: Breast Cancer Cure

Нагадаємо, що українська фотографка Юлія Кочетова стала переможницею регіонального етапу престижного міжнародного конкурсу World Press Photo 2024. Її проєкт War Is Personal («Війна – це особисте») присвячений життю українців під час повномасштабної війни. Роботи Кочетової відзначили в європейському регіоні серед понад 61 тисячі заявок із 130 країн світу.

