Японські вчені назвали маску, яка не захищає від коронавірусу
Для цього вони вивчили динаміку потоку повітря, що виникає при чханні та кашлі інфікованого, поруч з особою людини
Вчені Університету Фукуока в Японії з'ясували, що лицьові щитки, які часто використовуються, не захищають від повітряно-крапельної передачі коронавірусу. Про результати дослідження повідомляється у статті, опублікованій у журналі Physics of Fluids.
Відомо, що при чханні у повітрі виникають вихори у формі кільця, які формуються при різкому викиді аерозолю з круглих отворів. Вихор захоплює краплі і частки, що повисли у повітрі, включаючи віруси.
Моделювання показало, що віруси можуть подолати один метр за 0,5-1 секунду, потрапляючи за верхній і нижній край щитка (всього близько 4,4 відсотка від загального числа крапель). При цьому якщо носій щитка вдихне, то краплі з вірусом неминуче потраплять в органи дихання.
Вчені прийшли до висновку, що лицьові щитки можна вдосконалити так, щоб зменшити потрапляння на неї потоку повітря. На цей час дослідники розробляють і випробовують кілька варіантів поліпшених засобів індивідуального захисту.
Нагадаємо, що у США створили маску, що вбиває віруси.