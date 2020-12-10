Японські вчені назвали маску, яка не захищає від коронавірусу

Дослідники прийшли до висновку, що лицьові щитки можна вдосконалити так, щоб зменшити потрапляння на неї потоку повітря

Для цього вони вивчили динаміку потоку повітря, що виникає при чханні та кашлі інфікованого, поруч з особою людини

Вчені Університету Фукуока в Японії з'ясували, що лицьові щитки, які часто використовуються, не захищають від повітряно-крапельної передачі коронавірусу. Про результати дослідження повідомляється у статті, опублікованій у журналі Physics of Fluids.

Відомо, що при чханні у повітрі виникають вихори у формі кільця, які формуються при різкому викиді аерозолю з круглих отворів. Вихор захоплює краплі і частки, що повисли у повітрі, включаючи віруси.

Моделювання показало, що віруси можуть подолати один метр за 0,5-1 секунду, потрапляючи за верхній і нижній край щитка (всього близько 4,4 відсотка від загального числа крапель). При цьому якщо носій щитка вдихне, то краплі з вірусом неминуче потраплять в органи дихання.

Щиток не захищає від вірусів/ Фото: Fujio Akagi, Isao Haraga, Shin-ichi Inage, and Kozaburo Akiyoshi

Вчені прийшли до висновку, що лицьові щитки можна вдосконалити так, щоб зменшити потрапляння на неї потоку повітря. На цей час дослідники розробляють і випробовують кілька варіантів поліпшених засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, що у США створили маску, що вбиває віруси.