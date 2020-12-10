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    У світі

    Японські вчені назвали маску, яка не захищає від коронавірусу

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    Дослідники прийшли до висновку, що лицьові щитки можна вдосконалити так, щоб зменшити потрапляння на неї потоку повітря - Японські вчені назвали маску, яка не захищає від коронавірусу
    Дослідники прийшли до висновку, що лицьові щитки можна вдосконалити так, щоб зменшити потрапляння на неї потоку повітря
    Маска-щиток/ Фото з відкритих джерел

    Для цього вони вивчили динаміку потоку повітря, що виникає при чханні та кашлі інфікованого, поруч з особою людини

    Вчені Університету Фукуока в Японії з'ясували, що лицьові щитки, які часто використовуються, не захищають від повітряно-крапельної передачі коронавірусу. Про результати дослідження повідомляється у статті, опублікованій у журналі Physics of Fluids.

    Відомо, що при чханні у повітрі виникають вихори у формі кільця, які формуються при різкому викиді аерозолю з круглих отворів. Вихор захоплює краплі і частки, що повисли у повітрі, включаючи віруси.

    Моделювання показало, що віруси можуть подолати один метр за 0,5-1 секунду, потрапляючи за верхній і нижній край щитка (всього близько 4,4 відсотка від загального числа крапель). При цьому якщо носій щитка вдихне, то краплі з вірусом неминуче потраплять в органи дихання.

    Щиток не захищає від вірусів/ Фото: Fujio Akagi, Isao Haraga, Shin-ichi Inage, and Kozaburo Akiyoshi
    Щиток не захищає від вірусів/ Фото: Fujio Akagi, Isao Haraga, Shin-ichi Inage, and Kozaburo Akiyoshi

    Вчені прийшли до висновку, що лицьові щитки можна вдосконалити так, щоб зменшити потрапляння на неї потоку повітря. На цей час дослідники розробляють і випробовують кілька варіантів поліпшених засобів індивідуального захисту.

    Нагадаємо, що у США створили маску, що вбиває віруси.

    Теги: США повітря коронавірус
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