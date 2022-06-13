Z-шизофренія. У Росії встановлено дивний пам’ятник на честь війни (фото)

Фігуру пофарбовано в кольори георгіївської стрічки

У Єкатеринбурзі у День Росії відкрито пам’ятник у вигляді букви Z. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Єкатеринбург онлайн».

Фігуру зроблено із залізних рейок та пофарбовано у кольори георгіївської стрічки. Літеру Z розміщено на території залізничного сполучення Центрального військового округу.

«Церемонія відкриття пам’ятника розпочалася з хвилини мовчання на згадку про військовослужбовців, які загинули під час виконання службового обов'язку. Військовослужбовці-залізничники під звуки державного гімну поклали вінки до монумента», – сказано у повідомленні.

Пам’ятник споруджено на честь учасників «спеціальної військової операції», які воюють проти України.

Нагадаємо, що в Україні триває 110-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, 1 квітня Верховна Рада попередньо підтримала запровадження кримінальної відповідальності за використання літер «Z» та «V» як символів війни проти України та визнання Росії державою-терористом. У документі зазначено про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку РФ як держави-терориста, символіки, що використовується збройними та іншими військовими формуваннями РФ у війні проти України.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та інших нормативно-правових актів.

Так, за символіку підтримки військової агресії росії проти України (символи Z, V, O) може загрожувати до 5 років в’язниці.

Крім того, Росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.