Удар по «Епіцентру» Харкова: ще двоє людей вважаються зниклими безвісти

Болвінов каже, що, ймовірно, розбір завалів гіпермаркету сьогодні завершать

Наразі відомо про 19 загиблих та 54 поранених людей

Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти після атаки росіян по гіпермаркету Епіцентр у Харкові 25 травня. Про це сьогодні, 29 травня, повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі Суспільному.

За його словами, розбір завалів, ймовірно, закінчать протягом дня. Наразі відомо про 19 загиблих та 54 поранених людей.

«Двох людей ми ще шукаємо. Правоохоронці виявили два тіла, і ми очікуємо, що будуть співпадіння з матеріалами ДНК родичів зниклих», – сказав Болвінов.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Раніше повідомлялося, що у Харкові криміналісти ідентифікували тіло 38-річного чоловіка по аналізу ДНК, який відібрали у його восьмирічного сина Михайла. У поліції нагадали, що хлопчик з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнули біля знищеного супермаркету, 26 травня. Дитина не дочекалася поверення батька з роботи, і вони з мамою почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, як у прямого родича.

Сьогодні також стало відомо, що після отримання важких опіків під час удару російських загарбників по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у лікарні помер 40-річний чоловік. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.