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Удар по «Епіцентру» Харкова: ще двоє людей вважаються зниклими безвісти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Удар по «Епіцентру» Харкова: ще двоє людей вважаються зниклими безвісти
Болвінов каже, що, ймовірно, розбір завалів гіпермаркету сьогодні завершать
фото Головне управління ДСНС України у Харківській області, Facebook

Наразі відомо про 19 загиблих та 54 поранених людей

Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти після атаки росіян по гіпермаркету Епіцентр у Харкові 25 травня. Про це сьогодні, 29 травня, повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі Суспільному.

За його словами, розбір завалів, ймовірно, закінчать протягом дня. Наразі відомо про 19 загиблих та 54 поранених людей.

«Двох людей ми ще шукаємо. Правоохоронці виявили два тіла, і ми очікуємо, що будуть співпадіння з матеріалами ДНК родичів зниклих», – сказав Болвінов.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Раніше повідомлялося, що у Харкові криміналісти ідентифікували тіло 38-річного чоловіка по аналізу ДНК, який відібрали у його восьмирічного сина Михайла. У поліції нагадали, що хлопчик з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнули біля знищеного супермаркету, 26 травня. Дитина не дочекалася поверення батька з роботи, і вони з мамою почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, як у прямого родича.

Сьогодні також стало відомо, що після отримання важких опіків під час удару російських загарбників по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у лікарні помер 40-річний чоловік. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: До поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету Харкова 
Теги: Харків обстріл війна росія Олег Синєгубов

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