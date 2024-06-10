Росія хоче компенсувати санкційні втрати в авіабудуванні. Хто допоможе?

Як Китай оминає російські двигуни у літакобудуванні фото з відкритих джерел

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

1. Росія намагається привернути увагу Китаю до російського літакобудування. Нещодавно китайська компанія COMAC відмовилася від ідеї використати російські двигуни ПД-35 на користь британських двигунів Rolls-Royce.

У Росії наголошують, що модель, яку зараз корпорація COMAC реалізує у цивільному авіабудуванні, базується на великій кількості західних рішень і жодної реальної передачі технологій до Китаю не відбулося.

Щоб компенсувати китайцям ризики, пов'язані з відходом Заходу, росіяни пропонують розглянути ті рішення, які реалізуються на російських літаках з російськими системами. 2. Росію виключили із Міжнародної шахової федерації за скаргою України. Міжнародна шахова федерація (FIDE) позбавила Федерацію шахів Росії (ФШР) членства на два роки.

Рішення було ухвалено комісією з етики. Воно пов’язане з тим, що ФШР включила до свого складу шахові клуби з окупованих українських територій – Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – і проводила там змагання.

Скаргу до етичної комісії подали тренер 16-го чемпіона світу Магнуса Карлсена Петер Хейне Нільсен, Федерація шахів України та український гросмейстер Андрій Барішполець. 3. У Будапешті відбувся багатотисячний мітинг противників політики чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана. Лідер угорської опозиції Петер Мадьяр закликав у суботу десятки тисяч прихильників підтримати його партію на недільних виборах до Європарламенту.

Згідно з останніми опитуваннями, підтримка правої партії Орбана «Фідес» становить від 44% до 48%, а правоцентристська «TISZA» Мадьяра – від 23% до 29%, що є безпрецедентним сплеском для новачка, який щойно увірвався на політичну сцену Угорщини чотири місяці тому.

Мадяр швидко здобув популярність завдяки публічним звинуваченням прем'єр-міністра та його союзників у корупції та антидемократичних тенденціях.

За останні два місяці він привернув тисячі допитливих глядачів до турне майже 200 угорськими містами, селищами та селами.

Напередодні на численному мітингу Мадяр, звертаючись до натовпу своїх прихильників, сказав, що він і його рух побудують "красивішу, більш мирну і щасливу країну» і покладуть край 14 рокам перебування Орбана при владі.

Водночас, останні опитування, показують, що «Фідес», найімовірніше, набере відносну більшість голосів на європейських виборах, але партія Мадяра «Повага і свобода» («TISZA») може набрати до 30%, що призведе до втрати місць політсилою Орбана серед угорської делегації у Європарламенті, яка складається з 21 члена. 4. Норвегія відновлює постачання газу після аварії. Дані норвезького оператора трубопровідної системи Gassco показують, що постачання газу з норвезьких родовищ Північного моря до британського термінала в Ісінгтоні та на ГПЗ у Нюхамні було відновлено після тимчасових проблем із трубопроводом.

Норвегія стала головним постачальником газу для країн ЄС після того, як уряди країн почали відмовлятися від російського газу. 5. У квітні 2024 року Росія та США наростили торгівлю на 20% у річному вираженні, випливає з даних американської митниці. Рівень експорту з РФ збільшився на 37%, до $298 млн.

Причому, головним товаром стали добрива. У річному вираженні їх постачання збільшилося у 1,6 раза.

Друге місце у списку товарів, що експортуються, посіла платина – її продаж зріс у 32 рази, до $94,2 млн.

При цьому американський експорт упав майже наполовину – на 48%.

В основному США ввозили у Росію харчові продукти. Рівень їхнього постачання зріс удвічі – до $6,7 млн.

На другому місці розташувалися вакцини. Сумарний їх оборот становив $6,2 млн. Це у 3,5 менше, ніж було раніше. Читайте також: Росія проти санкцій. Доходи від нафти зростають



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