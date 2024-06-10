Росія хоче компенсувати санкційні втрати в авіабудуванні. Хто допоможе?
Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій
1. Росія намагається привернути увагу Китаю до російського літакобудування.
- Нещодавно китайська компанія COMAC відмовилася від ідеї використати російські двигуни ПД-35 на користь британських двигунів Rolls-Royce.
- У Росії наголошують, що модель, яку зараз корпорація COMAC реалізує у цивільному авіабудуванні, базується на великій кількості західних рішень і жодної реальної передачі технологій до Китаю не відбулося.
- Щоб компенсувати китайцям ризики, пов'язані з відходом Заходу, росіяни пропонують розглянути ті рішення, які реалізуються на російських літаках з російськими системами.
2. Росію виключили із Міжнародної шахової федерації за скаргою України.
- Міжнародна шахова федерація (FIDE) позбавила Федерацію шахів Росії (ФШР) членства на два роки.
- Рішення було ухвалено комісією з етики. Воно пов’язане з тим, що ФШР включила до свого складу шахові клуби з окупованих українських територій – Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – і проводила там змагання.
- Скаргу до етичної комісії подали тренер 16-го чемпіона світу Магнуса Карлсена Петер Хейне Нільсен, Федерація шахів України та український гросмейстер Андрій Барішполець.
3. У Будапешті відбувся багатотисячний мітинг противників політики чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана.
- Лідер угорської опозиції Петер Мадьяр закликав у суботу десятки тисяч прихильників підтримати його партію на недільних виборах до Європарламенту.
- Згідно з останніми опитуваннями, підтримка правої партії Орбана «Фідес» становить від 44% до 48%, а правоцентристська «TISZA» Мадьяра – від 23% до 29%, що є безпрецедентним сплеском для новачка, який щойно увірвався на політичну сцену Угорщини чотири місяці тому.
- Мадяр швидко здобув популярність завдяки публічним звинуваченням прем'єр-міністра та його союзників у корупції та антидемократичних тенденціях.
- За останні два місяці він привернув тисячі допитливих глядачів до турне майже 200 угорськими містами, селищами та селами.
- Напередодні на численному мітингу Мадяр, звертаючись до натовпу своїх прихильників, сказав, що він і його рух побудують "красивішу, більш мирну і щасливу країну» і покладуть край 14 рокам перебування Орбана при владі.
- Водночас, останні опитування, показують, що «Фідес», найімовірніше, набере відносну більшість голосів на європейських виборах, але партія Мадяра «Повага і свобода» («TISZA») може набрати до 30%, що призведе до втрати місць політсилою Орбана серед угорської делегації у Європарламенті, яка складається з 21 члена.
4. Норвегія відновлює постачання газу після аварії.
- Дані норвезького оператора трубопровідної системи Gassco показують, що постачання газу з норвезьких родовищ Північного моря до британського термінала в Ісінгтоні та на ГПЗ у Нюхамні було відновлено після тимчасових проблем із трубопроводом.
- Норвегія стала головним постачальником газу для країн ЄС після того, як уряди країн почали відмовлятися від російського газу.
5. У квітні 2024 року Росія та США наростили торгівлю на 20% у річному вираженні, випливає з даних американської митниці.
- Рівень експорту з РФ збільшився на 37%, до $298 млн.
- Причому, головним товаром стали добрива. У річному вираженні їх постачання збільшилося у 1,6 раза.
- Друге місце у списку товарів, що експортуються, посіла платина – її продаж зріс у 32 рази, до $94,2 млн.
- При цьому американський експорт упав майже наполовину – на 48%.
- В основному США ввозили у Росію харчові продукти. Рівень їхнього постачання зріс удвічі – до $6,7 млн.
- На другому місці розташувалися вакцини. Сумарний їх оборот становив $6,2 млн. Це у 3,5 менше, ніж було раніше.
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