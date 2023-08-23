Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео
Путін вийшов на сцену та виступив із урочистою промовою
Російський диктатор Володимир Путін приїхав на захід в честь 80-річчя перемоги у Курській битві. Президент РФ виступив перед жителями регіону під звуки оркестру. Про це пишуть росЗМІ.
Путін вийшов на сцену, перед якою зібралися жителі регіону, та виступив із урочистою промовою.
Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак. Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.
На борту літака, що впав у Тверській області РФ, також був заступник Євгена Пригожина Дмитро Уткін.
Всього загинули 10 осіб.
Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильних вибухи.
Кілька керівників «Вагнера» підтвердили факт загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна. Про це заявив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогова.
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