Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео

Російський диктатор Володимир Путін приїхав на захід в честь 80-річчя перемоги у Курській битві

Путін вийшов на сцену та виступив із урочистою промовою

Російський диктатор Володимир Путін приїхав на захід в честь 80-річчя перемоги у Курській битві. Президент РФ виступив перед жителями регіону під звуки оркестру. Про це пишуть росЗМІ.

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Путін вийшов на сцену, перед якою зібралися жителі регіону, та виступив із урочистою промовою.

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Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак. Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, також був заступник Євгена Пригожина Дмитро Уткін.

Всього загинули 10 осіб.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильних вибухи.

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Кілька керівників «Вагнера» підтвердили факт загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна. Про це заявив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогова.