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Загибель українки Гатчінс у Голлівуді: криміналісти оприлюднили звіт

Надія Клочко
glavcom.ua
Загибель українки Гатчінс у Голлівуді: криміналісти оприлюднили звіт
Алек Болдвін у 2021 році під час зйомок випадково вистрелив у операторку Галину Гатчінс
фото: AP

Новий звіт криміналістів спростовує версію Алека Болдвіна щодо загибелі Галини Гатчінс

Криміналісти Федерального бюро розслідувань (ФБР) дійшли висновку, що під час загибелі української операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму «Іржа» пістолет, який тримав у руках американський актор Алек Болдвін, не міг вистрелити сам. Про це повідомляє ABC News.

В ФБР пояснили, що револьвер F.lli Pietta, використаний на зйомках фільму «Іржа» як реквізит, не міг вистрілити під час зведення курка наполовину або на чверть. Актор Алек Болдвін, який тримав у руках револьвер на зйомках, раніше стверджував, що не натискав на спусковий гачок.

Водночас в Управлінні медичних розслідувань Нью-Мексико класифікували смерть Галини Гатчінс як нещасний випадок.

«Смерть настала внаслідок вогнепального поранення грудної клітки», – йдеться у звіті.

При цьому вивчення звітів правоохоронних органів не дало переконливих доказів того, що вогнепальна зброя, яка використовувалася на знімальному майданчику, була навмисно заряджена бойовими патронами.

Галина Гатчінс – голлівудська операторка-постановниця, яка мала українське походження. Вона закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року під час зйомок художнього фільму Rust («Іржа») у штаті Нью-Мексико американський актор та продюсер Алек Болдвін здійснив постріл із реквізитної зброї, що виявилася зарядженою. Куля влучила в оператора – 42-річну Галину Гатчінс (Андросович), яка мала українське походження. Вона загинула. Крім того, поранення отримав режисер Джоел Соуза.

Болдвін під присягою заявив, що був переконаний у безпечності зброї, яку йому вручили. Під час слідства з'ясували, що помічник режисера, передаючи актору реквізитну зброю, запевнив, що вона не заряджена бойовими набоями.

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Теги: вбивство кіно США

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