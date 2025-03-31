Вшанування предків обернулося трагедією: як Південну Корею охопили масштабні пожежі

Вогонь знищив понад 3 тис. житлових будинків, 30 об’єктів культурної спадщини та приблизно 2 тис. сільськогосподарських споруд

У Південній Кореї правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до масштабних лісових пожеж. Унаслідок пожеж загинули 30 людей, а вогонь знищив близько 48 тис. гектарів землі. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Yonhap.

Зазначається, що підозрюваний, ймовірно, спричинив займання вранці 22 березня під час обряду вшанування предків на сімейній могилі в окрузі Уїсеонг (провінція Північний Кьонсан). Через сильний вітер і посушливу погоду вогонь швидко поширився на сусідні регіони: Андонг, Чонсон, Йонʼян і Йонгдеок.

За даними поліції, затриманий відкидає всі звинувачення.

На цей момент лісові пожежі в провінціях Північний і Південний Кьонсан повністю локалізовані. Вогонь знищив понад 3 тис. житлових будинків, 30 об’єктів культурної спадщини та приблизно 2 тис. сільськогосподарських споруд.

Уряд організовує тимчасові притулки в навчальних центрах і приватних установах, щоб допомогти людям, які втратили житло, швидше повернутися до нормального життя. Крім того, постраждалі отримають екстрену матеріальну допомогу, а також психологічну та медичну підтримку.

Нагадаємо, у Південній Кореї запровадили режим надзвичайного стану через масштабні лісові пожежі, що спалахнули на півдні країни.

Як повідомлялося, пожежа, посилена потужним вітром і посушливими погодними умовами, вже знищила десятки будівель, зокрема 1300-річний буддійський храм Гоунса. Уцілів лише його церемоніальний дзвін, а частину історичних артефактів вдалося врятувати та евакуювати.