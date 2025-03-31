Навіщо Путін пропонує встановити «тимчасову владу» в Україні: аналіз ISW

Аналітики зазначають, що Кремль прагне контролювати послідовність і механізм реалізації своїх вимог

Аналітики американського Інституту вивчення війни оприлюднили додаткові деталі щодо нещодавньої заяви російського диктатора Володимира Путіна. Він закликав запровадити в Україні «тимчасове управління» під егідою ООН і низки країн, щоб провести там вибори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

Зокрема, аналітики навели слова постійного представника РФ в Європейському Союзі Кирила Логвінова, який представив детальний план щодо вимог Путіна. Він закликав ООН, США та європейські країни найближчим часом створити в Україні «тимчасовий уряд».

За задумом російської сторони, після запровадження режиму припинення вогню ООН має домовитися зі сторонами конфлікту, безпосередньо або через посередників, про передачу їй відповідних повноважень. Логвінов запропонував, щоб одна зі сторін, посередники або генеральний секретар ООН подали офіційний запит на створення тимчасової адміністрації в Україні.

Він уточнив, що мандат такої адміністрації має підтримати Рада безпеки ООН, а її постійні члени можуть подати пропозиції щодо складу та фінансування «тимчасового уряду». Після цього генеральний секретар ООН має підготувати доповідь, у якій буде визначено кадрові та бюджетні аспекти роботи цієї адміністрації. Остаточне рішення має бути ухвалене з підтримкою постійних членів Радбезу.

За оцінкою аналітиків, цей план дозволить Росії використати своє право вето для блокування будь-яких рішень, які вона вважає невигідними, а також усуне Україну від участі у процесі ухвалення остаточного рішення.

Також зазначається, що Кремль прагне контролювати послідовність і механізм реалізації своїх вимог, утримуючи переговори про припинення вогню як важіль для тиску на Захід з метою отримання додаткових поступок.

Нагадаємо, що представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни. Так американський посадовець відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

Згодом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що в Україні є легітимний уряд, і це необхідно поважати. Таким чином Гутерріш відповів на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна запровадити в Україні певне «тимчасове управління» під егідою ООН і низки країн, щоб провести там вибори.