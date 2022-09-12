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«Загроза НАТО». Соцмережі висміяли перший «загін ополчення» Лукашенка

Надія Клочко
glavcom.ua
«Загроза НАТО». Соцмережі висміяли перший «загін ополчення» Лукашенка
Климовицький район, у якому створили перший у Білорусі загін ополчення, межує з Росією
Фото: rodniva.by

До першого загону «ополченців» у Білорусі вже записалися 22 особи

В агромістечку Лобжа Климовицького району Білорусі сформували «загін народного ополчення» із 22 осіб. Про це пише місцева державна газета «Рідна Нива».

Народним ополченцям білоруські військові вже роз'яснили їхні права та обов'язки, розповіли про влаштування автомата та показали, як ним користуватися.

«Загроза НАТО». Соцмережі висміяли перший «загін ополчення» Лукашенка фото 1

11 вересня до Лобжі приїжджав заступник начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Андрій Матійович. У приміщенні сільського клубу він провів зустріч із представниками тероборони району та лобожанськими «народними ополченцями».

«Загроза НАТО». Соцмережі висміяли перший «загін ополчення» Лукашенка фото 2

«Серед основних завдань, які стоять перед народним ополченням, - захист своїх будинків, населених пунктів від мародерів, тісна взаємодія з формуваннями збройних сил, міліцією, участь в охороні громадського порядку і так далі», – повідомила газета.

Керівник тероборони Климовицького району розповів, що люди «мають бути готові у разі потреби зі зброєю в руках виступити на захист своєї малої батьківщини».

«З часом таких формувань має побільшати. Армія та народ єдині у своєму прагненні захистити країну від будь-якого агресора», – зазначає газета.

«Загроза НАТО». Соцмережі висміяли перший «загін ополчення» Лукашенка фото 3

До першого загону «ополченців» вже записалися 22 особи. Варто зазначити, що Климовицький район Білорусі межує з Росією.

Ініціативу створити «народне ополчення» по всій Білорусі наприкінці травня озвучив самопроголошений президент цієї країни Олександр Лукашенко.

Фото новоствореного загону розвеселили користувачів соцмереж. Коментатори сміються з фото іронічно називаючи нове формування «загрозою НАТО».

«Загроза НАТО з боку Білорусі: там сформували загін народного ополчення, до якого увійшли 22 (!) особи. З новими «месниками» вже зустрівся заступник начальника Генштабу Збройних сил країни Андрій Матієвич», – написав один з коментаторів.

«Загроза НАТО». Соцмережі висміяли перший «загін ополчення» Лукашенка фото 4
«Загроза НАТО». Соцмережі висміяли перший «загін ополчення» Лукашенка фото 5
«Загроза НАТО». Соцмережі висміяли перший «загін ополчення» Лукашенка фото 6

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, успіхи української армії з деокупації захоплених територій похитнули віру у російську армію вже і в прихильників РФ – білоруського військового керівництва. Білоруське видання «Наша нива» провело опитування на тему контрнаступу ЗСУ серед своїх офіцерів та полковників, і вони усі захоплено розповіли про мистецтво війни, яке демонструють українські воїни. Загалом, більшість представників білоруських воєнних констатували, що українські військові розвінчали міф про «непереможну другу армію світу».

Додамо, що 8 вересня у Білорусі розпочалися командно-штабні навчання Збройних сил країни, які триватимуть до 14 вересня. Під час навчань планується відпрацювати питання «звільнення захоплених територій». 

Теги: Білорусь

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