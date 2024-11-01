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Захворювання на мавпячу віспу у Африці: кількість випадків зросла на 500%

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Захворювання на мавпячу віспу у Африці: кількість випадків зросла на 500%
Мавпяча віспа стрімко поширюється у Африці
фото із відкритих джерел

Випадки Mpox на африканському континенті демонструють 500% зростання в порівнянні з минулим роком

Віспа мавп поширюється на африканському континенті, показавши зростання більш ніж на 500% порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані Африканських центрів контролю та профілактики захворювань (Africa CDC).

За інформацією US News & World Report, ВООЗ оголосила віспу мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного масштабу в середині серпня після того, як новий штам почав поширюватися з Конго до сусідніх країн.

За даними Агентства охорони здоров'я, цього року в дев'ятнадцяти африканських країнах було зареєстровано понад 48 тис. можливих випадків цього захворювання, включаючи 1048 випадків смерті.

На Центральну Африку, яка найбільше постраждала від спалаху, припадає 85,7% випадків захворювання та 99,5% смертей на континенті.

Вірус може передаватися при тісному фізичному контакті, включаючи статевий. Його новий штам, відомий як скарб Ib, також поширюється в Європі та був виявлений у Швеції, Німеччині та Великій Британії.

Нагадаємо, у Норвегії у двох пацієнтів виявили новий штам вірусу віспи мавп (mpox), який почав поширюватись цьогоріч влітку. Зазначається, що штам 2 є менш важкою формою вірусної віспи, ніж штам 1b. Наразі влада з'ясовує, чи є зв'язок між цими двома випадками.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від компанії Bavarian Nordic як першу вакцину проти мавпячої віспи, яка нині відома як mpox. Вакцина, яка є дводозовою інʼєкцією для людей віком від 18 років, може бути використана також для немовлят і дітей, а також для вагітних і осіб з ослабленим імунітетом у випадках, коли переваги переважають потенційні ризики.

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Теги: здоров'я Африка мавпяча віспа

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