Як змінилася довіра українців до Володимира Зеленського. Результати опитування

За даними інституту, довіра до президента України зросла у порівнянні з грудневим опитуванням. Тоді Зеленському довіряли 52%, а не довіряли 39%

Найбільше довіряють президенту у центральних регіонах України – 62%

Понад половина українців (57%) довіряють президенту України Володимиру Зеленському. 37% повідомили, що не довіряють, та 6% повідомили, що їм важко визначитись. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у період 4-9 лютого 2025 року.

За даними інституту, довіра до президента України зросла у порівнянні з грудневим опитуванням. Тоді Зеленському довіряли 52%, а не довіряли 39%.

Графік 1. Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом 2019-2025 років. «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?» інфографіка: www.kiis.com.ua

Найбільше довіряють президенту у центральних регіонах України – 62%. Найменше – у південних та східних – 55%. У західних регіонах України рівень довіри спостерігається на рівні 57% від опитаних.

Графік 2. Довіра до Президента В. Зеленського в регіональному вимірі інфографіка: www.kiis.com.ua

Соціологи КМІС зауважують що баланс довіри та недовіри складає 20%. У порівнянні з грудневим опитуванням, коли баланс довіри – недовіри складав 13%.

Нагадаємо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє військовий стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.