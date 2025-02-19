Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як змінилася довіра українців до Володимира Зеленського. Результати опитування

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як змінилася довіра українців до Володимира Зеленського. Результати опитування
За даними інституту, довіра до президента України зросла у порівнянні з грудневим опитуванням. Тоді Зеленському довіряли 52%, а не довіряли 39%
фото: president.gov.ua

Найбільше довіряють президенту у центральних регіонах України – 62%

Понад половина українців (57%) довіряють президенту України Володимиру Зеленському. 37% повідомили, що не довіряють, та 6% повідомили, що їм важко визначитись. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у період 4-9 лютого 2025 року.

За даними інституту, довіра до президента України зросла у порівнянні з грудневим опитуванням. Тоді Зеленському довіряли 52%, а не довіряли 39%.

Графік 1. Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом 2019-2025 років. «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?»
Графік 1. Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом 2019-2025 років. «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?»
інфографіка: www.kiis.com.ua

Найбільше довіряють президенту у центральних регіонах України – 62%. Найменше – у південних та східних – 55%. У західних регіонах України рівень довіри спостерігається на рівні 57% від опитаних.

Графік 2. Довіра до Президента В. Зеленського в регіональному вимірі
Графік 2. Довіра до Президента В. Зеленського в регіональному вимірі
інфографіка: www.kiis.com.ua

Соціологи КМІС зауважують що баланс довіри та недовіри складає 20%. У порівнянні з грудневим опитуванням, коли баланс довіри – недовіри складав 13%.

Нагадаємо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. 

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє військовий стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Читайте також:

Теги: вибори рейтинг українці президент Володимир Зеленський соцопитування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мюнхенська безпекова конференція: рубікон для України та світу?
Мюнхенська безпекова конференція: рубікон для України та світу?
17 лютого, 11:26
«Великою» нерухомістю відповідно до Податкового кодексу є квартира площею від 60 і будинок від 120 квадратних метрів
Податок на квартири для українців: кому та скільки доведеться платити
15 лютого, 19:16
Нардеп Дмитро Разумков (праворуч) взяв участь у спеціальному ланчі напередодні Молитовного сніданку у Вашингтоні
Зеленський дорікнув політикам, які масово поїхали на Молитовний сніданок у Вашингтон
6 лютого, 20:02
Воєнний стан було введено в Україні 24 лютого 2022 року
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
5 лютого, 15:41
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський зробив заяву щодо окупованих українських територій
5 лютого, 01:50
Головні новини ночі проти 4 лютого
Келлог став спецпредставником США з питань України та Росії: головне за ніч
4 лютого, 05:58
Президент візьме участь у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу
Зеленський прибув до Польщі
27 сiчня, 12:22
Трамп дав перше інтерв'ю з Овального кабінету
Перше інтерв'ю Трампа з Білого дому: що сказав про Україну президент США
23 сiчня, 19:47
Дональд Трамп запевнив Володимира Зеленського, що буде робити все, аби закінчити війну у 2025 році
Президент відповів, чи можливо завершити війну в Україні цього року
21 сiчня, 17:18

Політика

Як змінилася довіра українців до Володимира Зеленського. Результати опитування
Як змінилася довіра українців до Володимира Зеленського. Результати опитування
«Росією керують патологічні брехуни». Зеленський відреагував на удар по Одесі
«Росією керують патологічні брехуни». Зеленський відреагував на удар по Одесі
Спецпосланець США Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпосланець США Кіт Келлог прибув до Києва
Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа
Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа
Нардеп прокоментував голосні заяви Трампа щодо Зеленського
Нардеп прокоментував голосні заяви Трампа щодо Зеленського
Зеленський про завершення війни: Зброєю на полі бою не переможе жодна зі сторін
Зеленський про завершення війни: Зброєю на полі бою не переможе жодна зі сторін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
29K
США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров
16K
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді
16K
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
14K
Оновлення даних про власника житла у комунальних службах: кому це варто робити

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua