«Заробляють на крові українських дітей». Мережа Crocs потрапила у грандіозний скандал
Бренд взуття втрапив у скандал через повернення в Росію
Магазини взуттєвого бренду Crocs у Росії оголосили про відновлення роботи з новим оператором. Магазинами американського виробника взуття Crocs, що закрилися в березні після вторгнення Росії в Україну, керуватиме нова структура колишнього глави російського Crocs Еріка Петі під назвою «Клер». Про це повідомили російські ЗМІ.
До «Клер» перейшло управління об'єктом у торговому центрі «Афімол» у Москві. Він відкрився після припинення роботи у березні, як і, наприклад, точка у «Метрополісі». Однак як уточнив співрозмовник, онлайн-магазин Crocs у Росії не відновить роботу, продукція поставлятиметься через інші інтернет-майданчики.
У головному офісі Crocs інформацію не коментують.
Схема дозволить Crocs як продавати свої товари в Росії, так і знизити ризики, пов'язані з прямою присутністю компанії на російському ринку.
Тим часом у мережі вже відреагували на відкриття бренду у країні-терористці. Російські пропагандисти закликають підтримати Crocs за рішення повернути бізнес в РФ.
Натомість проукраїнська частина закликає бойкотувати бренд і «не давати спокою всім, хто підтримує терористів».
Також у коментарях пишуть, що «Crocs заробляє на крові українських дітей».
А ще бренд звинувачують у підтримці «вбивства та знущання над українським народом».
Нагадаємо, у березні виробник взуття Crocs тимчасово закрив магазини в Росії. Однак продовжував платити за оренду. Тоді компанія вирішила продовжити платити зарплату своїм працівникам у РФ.
Через напад РФ на Україну Crocs зробили пожертву на користь ЮНІСЕФ. Кошти спрямували для надання гуманітарної допомоги дітям та сім’ям переміщених осіб.
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