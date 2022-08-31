«Заробляють на крові українських дітей». Мережа Crocs потрапила у грандіозний скандал

Бренд взуття втрапив у скандал через повернення в Росію

Магазини взуттєвого бренду Crocs у Росії оголосили про відновлення роботи з новим оператором. Магазинами американського виробника взуття Crocs, що закрилися в березні після вторгнення Росії в Україну, керуватиме нова структура колишнього глави російського Crocs Еріка Петі під назвою «Клер». Про це повідомили російські ЗМІ.

До «Клер» перейшло управління об'єктом у торговому центрі «Афімол» у Москві. Він відкрився після припинення роботи у березні, як і, наприклад, точка у «Метрополісі». Однак як уточнив співрозмовник, онлайн-магазин Crocs у Росії не відновить роботу, продукція поставлятиметься через інші інтернет-майданчики.

У головному офісі Crocs інформацію не коментують.

Схема дозволить Crocs як продавати свої товари в Росії, так і знизити ризики, пов'язані з прямою присутністю компанії на російському ринку.

Тим часом у мережі вже відреагували на відкриття бренду у країні-терористці. Російські пропагандисти закликають підтримати Crocs за рішення повернути бізнес в РФ.

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Натомість проукраїнська частина закликає бойкотувати бренд і «не давати спокою всім, хто підтримує терористів».

Також у коментарях пишуть, що «Crocs заробляє на крові українських дітей».

А ще бренд звинувачують у підтримці «вбивства та знущання над українським народом».

Нагадаємо, у березні виробник взуття Crocs тимчасово закрив магазини в Росії. Однак продовжував платити за оренду. Тоді компанія вирішила продовжити платити зарплату своїм працівникам у РФ.

Через напад РФ на Україну Crocs зробили пожертву на користь ЮНІСЕФ. Кошти спрямували для надання гуманітарної допомоги дітям та сім’ям переміщених осіб.