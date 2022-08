Американський фінансовий гігант Сitigroup оголосив про згортання діяльності у Росії

Американський фінансовий конгломерат Citigroup, представником якого в Росії акціонерне товариство «Сітібанк», має намір згорнути споживчі операції в Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, банк намагався продати російський блок бізнесу ще до початку війни в Україні, проте угода не відбулася через санкції проти фінансової системи РФ. Банк має офіційно оголосити про своє рішення найближчим часом.

Згодом Citigroup офіційно підтвердила цю інформацію на своєму сайті.

«Citi оголосила, що в рамках своїх постійних зусиль щодо скорочення своїх операцій у Росії вона згортає свої споживчі банківські операції та комерційні банківські операції в країні. У квітні 2021 року Citi оголосила про свій план виходу з банківського обслуговування споживачів у Росії в рамках глобального стратегічного оновлення. У березні 2022 року Citi розширила сферу свого запланованого виходу в Росії, включивши місцеві комерційні банки», – йдеться у заяві.

Citibank – найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank – підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів. У російському «Сітібанку» працює понад 3 тис. співробітників, банк обслуговує понад 1 млн приватних клієнтів.