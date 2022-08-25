Американський фінансовий гігант Сitigroup оголосив про згортання діяльності у Росії

Citigroup почала шукати покупця на свої російські активи ще в 2021 році

Американський фінансовий конгломерат Citigroup, представником якого в Росії акціонерне товариство «Сітібанк», має намір згорнути споживчі операції в Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, банк намагався продати російський блок бізнесу ще до початку війни в Україні, проте угода не відбулася через санкції проти фінансової системи РФ. Банк має офіційно оголосити про своє рішення найближчим часом.

Згодом Citigroup офіційно підтвердила цю інформацію на своєму сайті.

«Citi оголосила, що в рамках своїх постійних зусиль щодо скорочення своїх операцій у Росії вона згортає свої споживчі банківські операції та комерційні банківські операції в країні. У квітні 2021 року Citi оголосила про свій план виходу з банківського обслуговування споживачів у Росії в рамках глобального стратегічного оновлення. У березні 2022 року Citi розширила сферу свого запланованого виходу в Росії, включивши місцеві комерційні банки», – йдеться у заяві.

Citibank – найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank – підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів. У російському «Сітібанку» працює понад 3 тис. співробітників, банк обслуговує понад 1 млн приватних клієнтів.

Компанія заявила, що почне згортати операції з обслуговування роздрібних клієнтів та комерційних клієнтів у поточному кварталі. Citi закриє 15 філій та скоротить приблизно 2300 співробітників.

За даними на кінець другого кварталу 2022 року, Citi оцінює свої активи в Росії $8,4 млрд (на кінець 2021 року було $9,8 млрд). Закриття російського бізнесу коштуватиме компанії приблизно $170 млн, йдеться в повідомленні.

Раніше Citigroup обговорював можливість обміну своїх активів у Росії з місцевими фінансовими організаціями, щоб звести до мінімуму збитки під час відходу з ринку країни.

Нагадаємо, Держдепартамент США озвучив основні фейки російської пропаганди про санкції та вказав на факти.

Раніше Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох громадян Росії та чотирьох російських організацій за підтримку шкідливої діяльності кремля за кордоном, зокрема проти України, та втручання у виборчі процеси.

Також повідомлялося, що 21 липня ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії.

До слова, раніше стало відомо, що один із найбільших у світі виробників упаковок для харчової продукції йде з ринку країни-агресорки.