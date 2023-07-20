«Сирійський експрес» Путіна. Час зупиняти

У порту Новоросійск під завантаженням судно класу Ro-Ro «Sparta IV». На його борт завантажено понад 50 артилерійських систем та зенітних комплексів

Судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року

От класна заява МОУ:

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«Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Крім того, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року»

Якраз вчора на Кримській платформі акцентував увагу на кокретному прикладі, що путіноїди тягають собі снаряди через Босфор «сирійським експресом» (певно за бакшиш туркам):

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– у порту Новоросійск під завантаженням судно класу Ro-Ro «Sparta IV». На його борт завантажено понад 50 артилерійських систем та зенітних комплексів (див. слайд нижче). Означена техніка буде доставлена у Сирію в порт Тартус. А назад судно піде з вантажем 122-мм снарядів, бо з квітня на заводі № 790 в містечку Сафіра поблизу Алеппо організовано виробництво артилерійських снарядів для потреб російської армії. «Сирійський експрес» тепер працює і реверсивно. Вибірковість у трактуванні Конвенції Монтрьо та додатків до неї Росією, Україною і Туреччиною дозволяє такий трафік на користь агресора...

Настав час внести корективи в графік «сирійськогог експресу» – вирубити його. Діяти потрібно згідно підходу Горбуліна – Залужного (див. слайд нижче), чому й відповідає заява МОУ.

Віримо в ЗСУ!