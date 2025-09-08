Головна Світ Соціум
Поліція в столиці Непалу відкрила вогонь по мітингувальниках, загинуло понад 10 людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Десятки тисяч протестувальників вийшли в понеділок на вулиці столиці Непалу
Щонайменше 58 осіб отримали поранення

Поліція в столиці Непалу Катманду відкрила вогонь по демонстрантах, які протестували проти урядової заборони на соціальні мережі. У результаті чого загинули щонайменше 11 осіб і десятки отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Доктор Бадрі Рісал повідомив, що у Національному травматологічному центрі перебувають 58 поранених. «Багато з них у важкому стані, судячи з усього, отримали поранення в голову і груди», – сказав лікар.

Поліція в столиці Непалу відкрила вогонь по мітингувальниках, загинуло понад 10 людей фото 1
Десятки тисяч протестувальників вийшли в понеділок на вулиці столиці Непалу, щоб висловити свій гнів з приводу рішення влади заблокувати більшість соціальних мереж, включаючи Facebook, X і YouTube, заявивши, що ці компанії не зареєструвалися і не підкоряються урядовому нагляду.

Демонстрант стрибає з воріт парламенту під час протесту проти корупції та рішення уряду заблокувати кілька соціальних мереж у Катманду
Демонстрант стрибає з воріт парламенту під час протесту проти корупції та рішення уряду заблокувати кілька соціальних мереж у Катманду
«Припиніть заборону соціальних мереж, припиніть корупцію, а не соціальні мережі», – скандували натовпи біля парламенту, махаючи червоно-синіми національними прапорами. Мітинг у понеділок називали протестом покоління Z, яке зазвичай охоплює людей, народжених між 1995 і 2010 роками.

Поліція в столиці Непалу відкрила вогонь по мітингувальниках, загинуло понад 10 людей фото 2
За словами уряду, близько двох десятків соціальних мереж, які широко використовуються в Непалі, неодноразово отримували повідомлення про необхідність офіційної реєстрації своїх компаній в країні. Ті, які не зареєструвалися, були заблоковані з минулого тижня. TikTok, Viber та три інші платформи зареєструвалися і працюють без перебоїв.

До слова, у Непалі два автобуси знесло в річку через зсув ґрунту. Аварія сталася вранці 12 липня – автобуси знесло в річку біля Сімалталу, приблизно за 120 км на захід від столиці Непалу Катманду. Вижили принаймні троє людей. Вони самі припливли до суші.

