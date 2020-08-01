Кравчук хоче, щоб США приєдналися до врегулювання ситуації на Донбасі



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Леонід Кравчук хоче, щоб США приєдналися до врегулювання на Донбасі

Без участі США в переговорах й надалі буде патова ситуація, зазначив Кравчук

Процес врегулювання ситуації на Донбасі потребує участі Сполучених Штатів Америки. Відновити мир на Донбасі буде складно без участі Вашингтону.

Про це в ефірі «Україна 24» заявив перший президент Леонід Кравчук, який нещодавно очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

За словами Кравчука, якщо у форматі Україна-Росія-ОБСЄ й надалі буде патова ситуація, то до нього необхідно буде долучити США.

«Я думаю, що найсильніша, найбагатша країна світу може мати найбільший вплив», – пояснив він.

Кравчук додав, що говорить про долучення США до переговорів у перспективі, адже зараз вони мають інші проблеми – підготовку до президентських виборів, пандемію коронавірусу.

«Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися», – додав перший президент.

Раніше 86-річний Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість 82-річного Кучми, який вирішив залишити цю роботу через поважний вік.

30 липня Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі.

Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.

Між іншим, Кравчук заявив, що готовий йти на компроміси щодо Донбасу.