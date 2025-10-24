Головна Світ Політика
Саміт «коаліції охочих». Рютте зробив заяву про підтримку України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Саміт «коаліції охочих». Рютте зробив заяву про підтримку України
Візит Рютте до Лондона відбувся після того, як він провів переговори з Дональдом Трампом у Білому домі
Генсек зазначив, що Путін «втрачає гроші, війська та ідеї», і Росія має зупинитися на досягнутому

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте засудив «оманливу агресію» російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що підтримка України «працює». Про це він зауважив на пресконференції лідерів країн «коаліції охочих», передає «Главком».

Рютте сказав, що саміт «коаліції охочих» був «дуже продуктивним» і привітав ініціативу союзників щодо посилення підтримки України.

«Володимир Путін не досягає значних успіхів на фронтах України, а сотні тисяч росіян гинуть через його «оманливу агресію. Події на полі бою показують, що наша підтримка України працює, і ми маємо її продовжувати», – зазначив Рютте.

Генсек додав, що Путін «втрачає гроші, війська та ідеї», і Росія має зупинитися на досягнутому. Візит Рютте до Лондона відбувся після того, як він провів переговори з Дональдом Трампом у Білому домі в середу.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.

Згодом Зеленський провів зустріч з прем'єром Великої Британії на Даунінг-стріт. Він погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє наміру припиняти війну.

До слова, очільник уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна передасть Україні п'ять тисяч багатоцільових ракет. «Ми повинні підтримувати військовий тиск на Путіна, продовжуючи постачати зброю дальнього радіуса дії», – сказав він.

Теги: коаліція війна Марк Рютте

