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«Здається, Трамп образився»: Time про зрив переговорів із Зеленським

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Здається, Трамп образився»: Time про зрив переговорів із Зеленським
Трамп уникає зустрічі із Зеленським
фото з відкритих джерел

Кандидат у президенти США Дональд Трамп не хоче зустрітись із Зеленським

Після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились. Про це пише видання Time з посиланням на чиновників, близьких до президента України.

«Зеленський досі уникав прямих апеляцій до економічних інтересів США, вважаючи за краще натомість стверджувати, що Україна захищає не лише себе, а й увесь вільний світ від російських нападів. Він сподівався донести цей аргумент до Трампа особисто, і той заявив минулого тижня, що «ймовірно» зустрінеться із Зеленським під час його візиту до США», – сказано у статті.

Як повідомляє видання, команда Зеленського пропонувала Трампу зустрітись на «нейтральній території», наприклад, дати спільне інтерв’ю на американському телебаченні.

«Цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський приземлився в США. Але перший публічний захід під час візиту, схоже, змінив тон цих дискусій», – пишуть журналісти.

Стверджується, що після відвідин Зеленським заводу для снарядів у Пенсільванії тон переговорів змінився.

«Оглядаючи завод разом з губернатором штату, демократом Джошем Шапіро, Зеленський висловив подяку всім американським робітникам, які допомагають виробляти зброю для України. Але ціль візиту засмутила Трампа і його союзників, і їхні переговори про можливу зустріч із Зеленським зірвалися. «Здається, він образився», – сказав про Трампа один з українських чиновників. Він додав, що проблема, схоже, полягала у виборі місця зустрічі: рідне місто чинного президента США в штаті, де точаться гарячі суперечки за владу», – додали у Time.

Нагадаємо, під час одного із мітингів у своїй передвиборчій кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що США були втягнуті у війну Росії проти України колишнім президентом Джо Байденом та натякнув, що він побоюється Росії, адже вона вміє воювати і робить це впродовж своєї історії.

Пізніше у команді кандидата в президенти США Дональда Трампа заявили, що цього тижня політик не зустрінеться із українським президентом Володимиром Зеленським та повідомили, що така зустріч взагалі не планувалась. 

Натомість Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, яка чинить спротив російській агресії, і ця позиція не залежатиме від того, що робитиме нова адміністрація США. 

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Теги: Дональд Трамп завод Володимир Зеленський Україна президент переговори

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