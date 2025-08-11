Землетрус в Туреччині: зареєстровано 84 афтершоки

Землетрус магнітудою 6,1 бала стався в Туреччині: є загиблий та десятки поранених

У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1 бала, епіцентр якого знаходився в районі Синдирги міста Баликесір на глибині 11 кілометрів. За даними Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), у результаті землетрусу одна людина загинула та десятки отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TRT Haber.

Поштовхи відчувалися в багатьох провінціях, зокрема в Ізмірі, Кютах'ї, Ялові, Стамбулі, Манісі та інших.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що 81-річного чоловіка, якого витягли з-під завалів у Баликесірі, врятувати не вдалося. Унаслідок землетрусу в цьому районі постраждало 29 осіб.

Згідно із заявою губернаторства Маніси, ще 6 громадян отримали легкі травми в цій провінції. Міністр охорони здоров'я Кемаль Мемішоглу уточнив, що четверо постраждалих перебувають на лікуванні в лікарнях, але їхньому життю нічого не загрожує.

За словами Міністра внутрішніх справ, у 68 сільських районах Синдирги зруйновано 16 будівель. Також повідомляється про пошкодження будинків у кількох районах Маніси.

AFAD зареєстрував 84 афтершоки, 7 з яких мали магнітуду 4 або вище. Усі відповідні служби та міністерства були приведені в стан підвищеної готовності.

Одразу після землетрусу було активовано План реагування на стихійні лиха Туреччини (TAMP). Представники всіх груп з ліквідації наслідків стихійних лих зібралися в Центрі AFAD для координації роботи.

Міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу підтвердив, що перебоїв у зв'язку немає, а Міністр сім'ї та соціальних служб Махінур Оздемір Гьокташ повідомила, що команди з психосоціальної підтримки вже розпочали свою роботу.

Нагадаємо, очільник МВС Туреччини Алі Ерлікая відзвітував про наслідки землетрусу магнітудою 6,1, який стався 10 серпня.