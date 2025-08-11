Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Землетрус в Туреччині: зареєстровано 84 афтершоки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Землетрус в Туреччині: зареєстровано 84 афтершоки
Четверо постраждалих перебувають на лікуванні в лікарнях
фото: TRT Haber

Землетрус магнітудою 6,1 бала стався в Туреччині: є загиблий та десятки поранених

У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1 бала, епіцентр якого знаходився в районі Синдирги міста Баликесір на глибині 11 кілометрів. За даними Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), у результаті землетрусу одна людина загинула та десятки отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TRT Haber.

Поштовхи відчувалися в багатьох провінціях, зокрема в Ізмірі, Кютах'ї, Ялові, Стамбулі, Манісі та інших.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що 81-річного чоловіка, якого витягли з-під завалів у Баликесірі, врятувати не вдалося. Унаслідок землетрусу в цьому районі постраждало 29 осіб.

Згідно із заявою губернаторства Маніси, ще 6 громадян отримали легкі травми в цій провінції. Міністр охорони здоров'я Кемаль Мемішоглу уточнив, що четверо постраждалих перебувають на лікуванні в лікарнях, але їхньому життю нічого не загрожує.

За словами Міністра внутрішніх справ, у 68 сільських районах Синдирги зруйновано 16 будівель. Також повідомляється про пошкодження будинків у кількох районах Маніси.

AFAD зареєстрував 84 афтершоки, 7 з яких мали магнітуду 4 або вище. Усі відповідні служби та міністерства були приведені в стан підвищеної готовності.

Одразу після землетрусу було активовано План реагування на стихійні лиха Туреччини (TAMP). Представники всіх груп з ліквідації наслідків стихійних лих зібралися в Центрі AFAD для координації роботи.

Міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу підтвердив, що перебоїв у зв'язку немає, а Міністр сім'ї та соціальних служб Махінур Оздемір Гьокташ повідомила, що команди з психосоціальної підтримки вже розпочали свою роботу.

Нагадаємо, очільник МВС Туреччини Алі Ерлікая відзвітував про наслідки землетрусу магнітудою 6,1, який стався 10 серпня. 

Читайте також:

Теги: Туреччина землетрус стихійні лиха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України в Туреччині Наріман Джелял і президент Туреччині Реджеп Тайїп Ердоган. Стамбул. 8 липня 2025 року
Який Ердоган без камер? Яке завдання дав Зеленський? Інтерв'ю із послом України в Туреччині Наріманом Джелялом
3 серпня, 21:45
Імпорт свіжих огірків та томатів здійснювався з Туреччини за цінами, нижчими за ринкові
Україна запровадила антидемпінгові мита на турецькі томати та огірки
14 липня, 15:27
Чому на Полтавщині почастішали землетруси: роз’яснення науковця
Чому на Полтавщині почастішали землетруси: роз’яснення науковця
20 липня, 11:00
Ключовими темами переговорів стануть питання повернення полонених і дітей, а також підготовка зустрічі лідерів
У Стамбулі стартував третій раунд переговорів України та Росії
23 липня, 20:55
Маса цієї ракети всього 1,3 кг
Керовані ракети на чотирьох лапах: що вміє новий турецький бойовий робот
30 липня, 16:54
За минулу ніч сейсмологи зареєстрували понад 200 афтершоків
Росіян продовжує трясти: зафіксовано новий землетрус
31 липня, 07:28
Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів
Землетрус поблизу Камчатки спричинив цунамі (відео)
30 липня, 07:00
Туреччину сколихнув сильний землетрус
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
Turkcell продав свою компанію в Україні
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
6 серпня, 17:46

Соціум

На Камчатці зафіксовано виверження вулкану: попіл на висоті 12 км
На Камчатці зафіксовано виверження вулкану: попіл на висоті 12 км
Землетрус в Туреччині: зареєстровано 84 афтершоки
Землетрус в Туреччині: зареєстровано 84 афтершоки
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершенні війни у Газі
Прем'єр Ізраїлю презентував п'ять принципів завершенні війни у Газі
Посланець Путіна знайшов російську церкву на Алясці, де пройде саміт лідерів
Посланець Путіна знайшов російську церкву на Алясці, де пройде саміт лідерів
Вчені виявили простий спосіб зупинити розвиток Альцгеймера
Вчені виявили простий спосіб зупинити розвиток Альцгеймера
Південна Корея та США проведуть спільні навчання. КНДР вийшла з заявою
Південна Корея та США проведуть спільні навчання. КНДР вийшла з заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
28K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
6694
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
5002
Дослідники зламали GPT-5 менш ніж за добу
3581
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували

Новини

Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua