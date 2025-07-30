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Керовані ракети на чотирьох лапах: що вміє новий турецький бойовий робот

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Керовані ракети на чотирьох лапах: що вміє новий турецький бойовий робот
Маса цієї ракети всього 1,3 кг
фото: armyrecognition.com

Турецька компанія Roketsan представляє свій новий наземний роботизований комплекс 

У Стамбулі під час виставки IDEF 2025 турецька компанія Roketsan представила бойовий наземний роботизований комплекс у формі робособаки – KOZ. Він має виконувати як автономні місії, так і місії з розвідки, супроводу та підтримки штурмових груп. KOZ буде оснащений штучним інтелектом та оптикоприцільною станцією для спостереження, керування та наведення керованих ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Army Rececognition.

«Бортова електрооптична система дозволяє спостереження та ураження цілей у середовищах високого ризику, а механічна конструкція забезпечує мобільність та стійкість на пересіченій місцевості та в густонаселених міських ландшафтах. З оперативною тривалістю 2,5 години KOZ призначений для розвідки, штурму та спеціальних операцій у складних районах» – йдеться у статті.

Як додає Defense Express, озброюється він чотирма 40-мм керованими ракетами з напівактивною лазерною головкою самонаведення, власного виробництва Roketsan. Вони здатні вражати ціль на відстанях понад 1,25 км з точністю у 1 метр.

Маса цієї ракети всього 1,3 кг, з чого можна зробити висновок, що бойова частина буде масою у кілька сотень грам. Таким чином KOZ має гарно себе проявити в умовах міських боїв на середніх дистанціях проти живої сили ворога, що перебувають в укриттях чи у будівлях.

Варто звернути вагу на його автономність, яка становить всього 2,5 години. Основною перевагою наземних роботизованих комплексів є більша автономність, вантажність та менша вразливість до систем РЕБ. Але через свою чотирьох лапу конструкцію KOZ, ймовірно, має малу вантажність та не дуже велику автономність.

При цьому, хоч KOZ через свою конструкцію і має кращу всюдихідність, але його вартість буде значно вищою. Тому залишається питання у доцільності застосування KOZ. Якщо розглядати KOZ як носія керованих ракет, то на цю роль краще підходить летючий дрон, адже він буде мати більшу дальність польоту та кращу ситуаційну обізнаність і можливість удару, через висоту польоту.

У Roketsan вже є проєкт такого дрона, але він оснащений всього двома керованими ракетами. Згадуючи роботів-собак неможливо не згадати про американські та китайські платформи, на них також встановлювали системи озброєння, але зазвичай це був автомат чи кулемет закріплений на самому роботі.

Раніше у Туреччині представили першу гіперзвукову балістичну ракету – Tayfun Block-4, вона була продемонстрована на 17-й міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025.

До слова, турецька компанія Roketsan представила на міжнародній виставці IDEF у Стамбулі інноваційну ракетну систему, замасковану під стандартний вантажний контейнер. 

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Теги: Туреччина озброєння робототехніка

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