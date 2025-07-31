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Жителі Норвегії можуть серйозно постраждати через невичерпні копалини країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Жителі Норвегії можуть серйозно постраждати через невичерпні копалини країни
Норвежці ні до чого не прагнуть, тому що їхня країна багата
фото із відкритих джерел

У суперечливій книзі економіста Мартіна Бек Холте стверджується, що нескінченні доходи від нафти роблять Норвегію дедалі більш непродуктивною

Жителям Норвегії можуть загрожувати серйозні проблеми зі здоров'ям через велику кількість природних копалин країни. Нова книга економіста Мартіна Бек Холте, у якій наводяться саме такі думки щодо майбутнього норвезького суспільства, стала бестселером у країні. Як повідомляє «Главком», про це пише Bloomberg.

Наявність величезних нафтових запасів на трильйони доларів призвела до того, що в Норвегії знизився рівень особистих амбіцій та прагнення розвитку, а увага до здорового способу життя у суспільстві ослабла. 

Норвежці перестали приділяти належну увагу здоровому способу життя, у зв'язку з чим у країні фіксується зростання кількості лікарняних. Також мешканці країни дедалі частіше беруть непотрібні кредити, знаючи, що держава завжди підтримає. Крім того, в державі ведеться будівництво доріг, багато з яких виявляються взагалі непотрібними.

У статті також наголошується, що надмірне багатство Норвегії стало джерелом нових проблем для місцевого уряду. Такі висновки викликали жваві суперечки у суспільстві, а книга економіста Мартіна Бек Холте, в якій було викладено подібні тези, стала мегапопулярною серед читачів.

Хоча деякі експерти, включаючи колишнього голову Центробанку, вказують на окремі неточності та перебільшення у книзі, багато хто погоджується, що йому вдалося дуже точно передати загальні настрої та побоювання в країні. Існує все більше ознак, що підтверджують головну думку: країна, яка стала надто багатою, стикається з новими несподіваними проблемами, пов'язаними з неефективним використанням своїх величезних ресурсів.

До слова, селище у Норвегії платить 8400 євро за народження дитини. На півночі Норвегії розташований невеликий населений пункт Лебесбю – тут мешкає близько 1300 осіб, а останнім часом у середньому народжувалося всього близько 10 дітей на рік. Щоб підвищити народжуваність, місцева влада ввела бонус за народження дитини – і ініціатива спрацювала: цього року очікується вже 15 дітей.

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Теги: нафта місцева влада соціум Норвегія

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