Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Селище у Норвегії платить 8400 євро за народження дитини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Селище у Норвегії платить 8400 євро за народження дитини
У норвезькому селі виплачують 8400 євро за дитину через низьку народжуваність.
фото із відкритих джерел

Влада хоче залучити до селища Лебесбю більше молоді

На півночі Норвегії розташований невеликий населений пункт Лебесбю – тут мешкає близько 1300 осіб, а останнім часом у середньому народжувалося всього близько 10 дітей на рік. Щоб підвищити народжуваність, місцева влада ввела бонус за народження дитини – і ініціатива спрацювала: цього року очікується вже 15 дітей. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

За кожного новонародженого муніципалітет тепер виплачує 100 тис. крон – це приблизно 8400 євро. Таким чином влада хоче залучити до Лебесбю більше молодих сімей.

«Я неймовірно радий, що у 2025 році у нас народиться так багато дітей. Думаю, що вперше за багато років ми можемо сподіватися на природний приріст населення. Для нас це щось незвичне. Про це мріє кожна маленька комуна», – розповів норвезькому телебаченню мер Б'єрн Педерсен.

Серед перших щасливих батьків – Уле Мартін Ларссен зі своєю дружиною. «Дитячий бонус – не єдина причина. Муніципалітет підтримує і місцеву економіку, і мешканців: у нас збудовано новий дитячий садок, нова школа, активно розвиваються приватні підприємства. Тому сюди повертаються й молоді люди», – сказав Ларссен.

Інша пара – Марті Крістіні Нюбак Інгілеї та її чоловік Андреас – новачки в селі Лебесбю, і в них теж нещодавно народилася дитина: «Ми просто вирішили спробувати. Андреас задоволений своєю роботою, і я теж швидко знайшла роботу».

Андреас додав: «Я розповідав іншим про нашу ситуацію, і багато хто говорить: «Вау, ми теж хочемо туди переїхати».

Нагадаємо, уряд Норвегії оголосив про зміни у мовних вимогах для іноземців, які претендують на отримання дозволу на постійне проживання. З 1 вересня 2025 року скасовується вимога щодо усного володіння норвезькою мовою, проте рівень необхідних знань підвищується з А1 до А2. 

До слова, нещодавно в Норвегії понад 41 тис. осіб помилково отримала у додатку міжнародної європейської лотереї Eurojackpot повідомлення про великий виграш, це сталося увечері у п'ятницю, 27 червня. Сума помилкового виграшу у 10 тисяч разів перевищувала реальний.

Читайте також:

Теги: Норвегія дитина населення місцева влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Доброкор» є інструментом розширення впливу військової розвідки всередині збройних сил Росії, зауважують розслідувачі
«Доброкор»: у Росії створили нову схему вербування найманців на війну проти України (розслідування)
20 липня, 21:05
Дитину госпіталізували
На Чернігівщині дитина травмувалась через вибух невідомого предмета
29 червня, 06:31
«Райффайзен Банк» продає європейську валюту за оплати карткою по курсу 50,164 за одиницю
Євро пробив 50: один з банків уже продає валюту дорожче за історичну позначку
2 липня, 13:15
У Ліберових народиться хлопчик
Фотографи Ліберови вперше стануть батьками
9 липня, 18:36
Рятувальники надали допомогу дитині, яка випала з верхнього поверху будинку
«Народилась в сорочці». Дворічна дитина вижила після падіння з вікна четвертого поверху
10 липня, 22:33
Причини та всі обставини трагедії з'ясовує слідство
На Полтавщині в аквапарку загинула дитина
13 липня, 09:45
280 тис. старшокласників вже навчаються за новою програмою – це 65% усіх учнів 10–11 класів
З 2027 року шкільний предмет «Захист України» стане обов’язковим
17 липня, 09:22
Чиновницю затримали 17 липня під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $25 тис.
Суд обрав запобіжний захід для чиновниці КМДА Радової, затриманої на хабарі
18 липня, 17:54
Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу відновити закупівлю інноваційних ліків
Кияни з агресивним раком без допомоги. Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів звернулася до Кличка
Сьогодні, 11:40

Соціум

Селище у Норвегії платить 8400 євро за народження дитини
Селище у Норвегії платить 8400 євро за народження дитини
У Туреччині роботодавці платитимуть за депортацію працівників-нелегалів
У Туреччині роботодавці платитимуть за депортацію працівників-нелегалів
У найбільшому російському аеропорту стався колапс через кібератаку
У найбільшому російському аеропорту стався колапс через кібератаку
Президент Світового єврейського конгресу вимагає від банків Швейцарії нові копенсації для жертв Голокосту
Президент Світового єврейського конгресу вимагає від банків Швейцарії нові копенсації для жертв Голокосту
Скандал у монастирі Шаолінь: настоятель підозрюється у розтратах і зв'язках із жінками
Скандал у монастирі Шаолінь: настоятель підозрюється у розтратах і зв'язках із жінками
В Астрахані обвалився під'їзд житлового будинку
В Астрахані обвалився під'їзд житлового будинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
6156
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
4302
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3918
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
2806
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, виграла чемпіонат світу з фехтування

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua