Селище у Норвегії платить 8400 євро за народження дитини

Влада хоче залучити до селища Лебесбю більше молоді

На півночі Норвегії розташований невеликий населений пункт Лебесбю – тут мешкає близько 1300 осіб, а останнім часом у середньому народжувалося всього близько 10 дітей на рік. Щоб підвищити народжуваність, місцева влада ввела бонус за народження дитини – і ініціатива спрацювала: цього року очікується вже 15 дітей. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

За кожного новонародженого муніципалітет тепер виплачує 100 тис. крон – це приблизно 8400 євро. Таким чином влада хоче залучити до Лебесбю більше молодих сімей.

«Я неймовірно радий, що у 2025 році у нас народиться так багато дітей. Думаю, що вперше за багато років ми можемо сподіватися на природний приріст населення. Для нас це щось незвичне. Про це мріє кожна маленька комуна», – розповів норвезькому телебаченню мер Б'єрн Педерсен.

Серед перших щасливих батьків – Уле Мартін Ларссен зі своєю дружиною. «Дитячий бонус – не єдина причина. Муніципалітет підтримує і місцеву економіку, і мешканців: у нас збудовано новий дитячий садок, нова школа, активно розвиваються приватні підприємства. Тому сюди повертаються й молоді люди», – сказав Ларссен.

Інша пара – Марті Крістіні Нюбак Інгілеї та її чоловік Андреас – новачки в селі Лебесбю, і в них теж нещодавно народилася дитина: «Ми просто вирішили спробувати. Андреас задоволений своєю роботою, і я теж швидко знайшла роботу».

Андреас додав: «Я розповідав іншим про нашу ситуацію, і багато хто говорить: «Вау, ми теж хочемо туди переїхати».

Нагадаємо, уряд Норвегії оголосив про зміни у мовних вимогах для іноземців, які претендують на отримання дозволу на постійне проживання. З 1 вересня 2025 року скасовується вимога щодо усного володіння норвезькою мовою, проте рівень необхідних знань підвищується з А1 до А2.

До слова, нещодавно в Норвегії понад 41 тис. осіб помилково отримала у додатку міжнародної європейської лотереї Eurojackpot повідомлення про великий виграш, це сталося увечері у п'ятницю, 27 червня. Сума помилкового виграшу у 10 тисяч разів перевищувала реальний.