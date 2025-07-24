У Миколаєві дрон атакував базу норвезької гуманітарної організації

В організації працює близько 400 співробітників, які розмінують південь України

У Миколаєві ворожий дрон влучив у базу норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid, яка допомагає з розмінуванням в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

За словами керівника відділу організації Руне Дейл-Андерсена, приміщення зазнало пошкоджень під час нічного обстрілу Миколаєва. «Ми не знаємо, чи це російський дрон, збитий Україною, чи це насправді дрон влучив у польову базу. Ми працюємо над з'ясуванням цього», – заявив Дейл-Андерсен.

Представник організації каже, що раніше вони не фіксували російські безпілотники так близько до своєї бази в Миколаєві. «Нам пощастило. У таборі не було персоналу, і є лише матеріальні збитки», – каже він.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України у розділі «Компоненти у зброї» порталу «War&Sanctions» опублікувало детальний аналіз складових нового безпілотного літального апарату, який Росія використовує як розвідник та фальш-ціль. Цей апарат застосовується для виявлення позицій української протиповітряної оборони та її перевантаження. За окремими даними, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг.

До слова, на Оріхівському напрямку, що на Запоріжжі, завершено будівництво першого антидронового тунелю. Раніше повідомлялося, що українські інженерні війська активно встановлюють тисячі кілометрів антидронових коридорів на логістичних шляхах по всій лінії фронту. Ця ініціатива спрямована на захист українських військ та ключових маршрутів від постійної загрози ворожих безпілотників. Перший антидроновий коридор у Силах оборони з'явився на початку березня 2025 року в прикордонні Сумщини, у районах, куди відійшли українські війська з курського плацдарму, і де Росія намагається вести наступ. З того часу там було створено розгалужену мережу захисних коридорів, що помічають як військові, так і цивільні.