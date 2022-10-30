Жителів Бєлгорода налякали викинуті на смітник цинкові труни

Ритуальники вирішили не морочитися з непотрібними домовинами і викинули їх у звичайне сміття

У цинкових домовинах доправляють тіла вбитих в Україні рашистів

Жителі Бєлгорода поскаржилися до поліції на працівників ритуальної компанії, які викинули на смітник цинкові труни. У таких доправляють тіла вбитих на війні в Україні солдатів. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За словами місцевих жителів, одразу кілька трун, уже разом із іконами та пакетами, викинули біля гаражів на Привільній вулиці. Люди, м'яко кажучи, були шоковані, коли принесли до контейнерів сміття, а побачили домовини. Згодом з'ясувалося, що такий склад організувала місцева ритуальна компанія.

Тіла загиблих військовослужбовців привозять у цинкових трунах, а вже для похорону їх родичі купують інші – дерев'яні. Ритуальники вирішили не морочитися з непотрібними домовинами і викинули їх у звичайне сміття. Там вони пролежали кілька днів.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 жовтня, українські захисники ліквідували близько 950 рашистів. Від початку повномасштабної війни втрати російських загарбників складають приблизно 71200 осіб.