«Жовті жилети» намагаються активізувати масштабні протести



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Протести відбуваються вже 26-ті вихідні поспіль, за два тижні до критичних виборів до Європейського парламенту

11 травня найбільші протести «жовтих жилетів» заплановані у французьких містах Нант і Ліон

У Франції «жовті жилети» намагаються активізувати масштабні протестні акції після рекордно низького рівня явки минулими вихідними. Зокрема, 11 травня найбільші протести «жовтих жилетів» заплановані у французьких містах Нант і Ліон. Про це повідомляє Le Parisien.

Протести відбуваються вже 26-ті вихідні поспіль, за два тижні до критичних виборів до Європейського парламенту.

Наразі майже через шість місяців після початку руху підтримка «жовтих жилетів» знижується. За даними французького міністерства внутрішніх справ, на демонстрації минулого тижня вийшли менше 19 тис. людей по всій країні. Однак протестувальники повідомляють про 40 291 особу.

В обох випадках це були найменші цифри від початку руху.

«Жовті жилети» сподіваються, що, проводячи великі мітинги в інших великих містах, вони будуть приваблювати прихильників, які не мають часу, ресурсів або схильності до поїздок на вихідних до Парижа.