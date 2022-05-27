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    У світі

    Доменний брокер повідомив, як в Росії називатиметься McDonald's

    Доменний брокер повідомив, як в Росії називатиметься McDonald's
    фото: pixabay.com

    Домен з новою назвою був зареєстрований 26 травня

    Російський доменний брокер Павло Гросс-Днєпров повідомив, що тепер росіяни замість McDonald's споживатимуть фаст-фуд у «Весело і смачно». Саме так вирішили в РФ перейменувати відому мережу, написав він у Facebook.

    Власник більш ніж 30 тис. доменів також уточнив, що домен з новою назвою був зареєстрований 26 травня.

    У коментарях під постом Днєпрова дописувачі висміяли нову назву, запропонувавщи доповнити її лайливими епітетами.

    Раніше російські ЗМІ повідомляли, що мережу ресторанів швидкого харчування, яка раніше належала компанії McDonald's, російський власник планує назвати двома латинськими літерами.

    Після уходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор. Нагадаємо, що ресторани McDonald's в Україні залишаються тимчасово зачиненими, компанія продовжує виплачувати повну зарплатню своїм співробітникам в країні.

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    Теги: росія окупанти війна їжа Україна окупація #stoprussia
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    Доменний брокер повідомив, як в Росії називатиметься McDonald's