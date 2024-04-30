Журналіст Цимбалюк пояснив, навіщо російські пропагандисти лякають «ядерним Апокаліпсисом»

«Заходу подається сигнал, що Путін – не найгірше зло, а є ще більш кінчені та упороті»

Всі заяви пропагандистів щодо застосування Росією ядерної зброї є контрольованими і робляться для досягнення певних цілей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів журналіст Роман Цимбалюк.

«Цей процес дуже керований, а ядерною бомбою зазвичай розмахують ті, про кого завжди можна сказати, що це – просто «журналіст». Навіть Соловйов уточнює, що він – прибічник ядерного Апокаліпсиса, але журналіст, і, якщо що, не займає жодних посад», – наголосив він.

Цимбалюк повідомив, що шоу пропагандистів дивляться не тільки українці, а й німці та інші англосакси. Останні, за його словами, знають про заклики з російських студій завдавати ударів по Берліну. «І таким чином тому ж Берліну подається сигнал, що Путін – не найгірше зло, а є ще більш кінчені та упороті. Тому краще домовлятися з Путіним», – зазначив журналіст.

Роман Цимбалюк додав, що подібні заклики робляться і з метою виховання російської нації. «Мовляв, не все так погано, ми йдемо вперед, а в разі чого, якщо у нас будуть проблеми, довбанемо ядеркою – і «ми всі потрапимо до раю, а вони просто здохнуть», – каже він.

Журналіст підкреслив, що заяви пропагандистів абсолютно контрольовані та продумані. «Якщо хтось з пропагандистів почне невчасно або невдало качати історію з «ядерним попелом», його дуже швидко поправлять. А якщо не поправляють – значить, вони йдуть у руслі, яке потрібне Кремлю», – зазначив він.

Цимбалюк додав, що жодного разу не чув бажання завдати кудись удару ядерною зброєю від звичайних росіян.

Як повідомлялося, російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції «Перун», яка спрямована проти України.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі.