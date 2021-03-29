Зіткнення поїздів в Єгипті: вісьмох залізничників відправили під варту

Зіткнення двох поїздів сталося після того, як невідомі смикнули стоп-кран в одному з них

Головний прокурор Єгипту наказав восьми залізничникам, у тому числі двом машиністам поїздів, залишатися під вартою через їх ймовірну роль в смертельній аварії поїздів на півдні країни.

Про це повідомляє AP.

Серед затриманих були два машиністи поїздів і їх помічники, охоронець диспетчерської вишки, начальник управління дорожнім рухом в сусідній провінції Асьют і двоє інших охоронців.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 березня, в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. Кілька пасажирських вагонів перекинулися в центральній провінції Сохаг, приблизно в 460 км на південь від столиці країни Каїра.

Зіткнення двох поїздів в Єгипті сталося після того, як невідомі смикнули стоп-кран в одному з них.

В результаті загинули 18 людей, серед загиблих українців немає.

До слова, сьогодні під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті (відео).