  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Зіткнення поїздів в Єгипті: вісьмох залізничників відправили під варту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У результаті зіткнення поїздів в Єгипті загинули 18 людей - Зіткнення поїздів в Єгипті: вісьмох залізничників відправили під варту

    У результаті зіткнення поїздів в Єгипті загинули 18 людей

    Зіткнення двох поїздів сталося після того, як невідомі смикнули стоп-кран в одному з них

    Головний прокурор Єгипту наказав восьми залізничникам, у тому числі двом машиністам поїздів, залишатися під вартою через їх ймовірну роль в смертельній аварії поїздів на півдні країни.

    Про це повідомляє AP.

    Серед затриманих були два машиністи поїздів і їх помічники, охоронець диспетчерської вишки, начальник управління дорожнім рухом в сусідній провінції Асьют і двоє інших охоронців.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 26 березня, в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. Кілька пасажирських вагонів перекинулися в центральній провінції Сохаг, приблизно в 460 км на південь від столиці країни Каїра.

    Зіткнення двох поїздів в Єгипті сталося після того, як невідомі смикнули стоп-кран в одному з них.

    В результаті загинули 18 людей, серед загиблих українців немає.

    До слова, сьогодні під Запоріжжям зійшов з рейок поїзд Інтерсіті (відео).

    Дивіться також:
    Теги: Єгипет арешт прокурор потяг залізниця аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies