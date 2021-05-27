США розглядають можливу співпрацю з виробництва вакцин в Україні – Ляшко

Глава МОЗ України обговорив з представниками США трансфер технологій для виробництва вакцин на українських підприємствах

Посольство США повідомило МОЗ про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що США розглядають можливість співпраці з Україною, аби виробляти вакцини. Про це він написав у Facebook.

Так, Ляшко зустрівся 27 травня з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін та представниками міжнародних організацій.

Як зазначив міністр, однією з тем зустрічі був трансфер технологій для виробництва вакцин на українських підприємствах.

«Посольство США повідомило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин», - наголосив Ляшко.

Учасники зустрічі обговорили спільну співпрацю в боротьбі з пандемією коронавірусу та питання вакцинації українського населення від коронавірусу.

«Також поділилися баченням розвитку біокластерів, зокрема можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись лише вакцинами від Covid-19», – додав міністр.

Раніше глава МОЗ заявляв, що мінімум три заводи в Україні можуть випускати вакцини. Ляшко зазначив, що найбільш швидка можливість запуску власного виробництва вакцин – це трансфер технологій. Але на сьогодні не багато фармацевтичних заводів готові прийняти трансфер технології повного циклу виробництва вакцин.

Як повідомлялося, що українські вчені розробили прототипи вакцин від коронавірусу.

Також епідеміолог Андрій Александрін розповів, що восени ситуація з Covid-19 може стати критичною.

До слова, народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer в Україні масово щеплюють представників влади.