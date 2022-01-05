Активісти у Казахстані зносять пам'ятник «батьку нації» Назарбаєву

У країні протягом багатьох років створювався культ Назарбаєва

У Казахстані учасники масових протестів почали зносити пам'ятник першому президенту країни Нурсултану Назарбаєву. Зараз зносять монумент у Талдикоргані. Про це повідомляє Orda.kz.

Пам'ятник було встановлено у 2016-му році.

Тим часом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час звернення до нації усунув з посади Нурсултана Назарбаєва і заявив, що бере під контроль Раду безпеки країни замість нього.

«Як глава держави і з сьогоднішнього дня голова Ради безпеки я маю намір діяти максимально жорстко», - заявив він.

Нурсултан Назарбаєв – попередній президент Казахстану і багаторічний керівник країни. Від був при владі ще за часів СРСР, а у 1990-му став президентом Казахської РСР. Після розвалу Радянського Союзу став президентом Казахстану і перебував на цій посаді аж до 2019 року, коли вирішив добровільно піти у відставку.

Посада секретаря Радбезу – одна з кількох найвищих посад, які залишилися у Назарбаєва, який правив Казахстаном 30 років. Також він обіймає посаду голови своєї партії «Нур Отан» та носить почесний титул Єлбаси, або «батька нації».

У країні сформувався справжній культ Назарбаєва. На його честь названі вулиці, зведені декілька пам’ятників.

На честь політика запроваджені також державні свята: 1 грудня відзначається День Першого президента, День його народження співпадає з державним святом Днем столиці.

У 2019 році столицю Казахстана Астану перейменували в Нур-Султан.

Нагадаємо, сьогодні учасники масових антиурядових протестів у Казахстані захопили вантажівку із військовими.

Як відомо, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. До слова, Кремль відреагував на «газові» протести у Казахстані.

Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

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