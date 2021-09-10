Літак Qatar Airways евакуював з Афганістану українку з дитиною

На літаку Катарських авіаліній з Афганістану евакуювали українку з дитиною

Із Кабула вилетів перший комерційний рейс після захоплення влади талібами

Вчора, 9 вересня, з міжнародного аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після захоплення влади в Афганістані Талібаном. Qatar Airways вивезли понад сотню людей. Переважна більшість із них – іноземці.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, міністр Дмитро Кулеба доручив відомству домовитися з катарською стороною про можливість евакуації українців цим рейсом.

«Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина», – зазначив Ніколенко.

Катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в місті безкоштовно. Рейс прибув до Дохи 9 вересня о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування та очікують на результати.

«У разі отримання негативних результатів, вони зможуть незабаром повернутися до України. Сьогодні наших громадян відвідає консул, аби надати їм необхідну консульську допомогу», – додав речник МЗС.

Раніше Міноборони назвало вартість евакуації українців з Кабула.

«За результатами обробки повідомляється, що на евакуацію громадян України з міста Кабул (Афганістан) фінансовим управлінням Генерального штабу Збройних сил використано кошти в розмірі 248,2 тис. доларів США», – йдеться в документі.

При цьому не уточнюється кількість евакуйованих громадян.

Раніше посол розповів, як Україна домовлялася з «Талібаном» для евакуації з Кабула.

Головне управління розвідки Міноборони показало ексклюзивні кадри з евакуаційної місії України в Кабулі.

Повідомлялося, що попри те, що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані, вона посіла восьме місце за кількістю евакуйованих людей серед Європейських країн – евакуйовано понад 700 осіб.

Нагадаємо, посольство США в Україні подякувало Силам спеціальних операцій України допомогу під час евакуації з Афганістану.

Згодом також держсекретар США подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану.