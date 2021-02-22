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    ЗМІ: Трамп пропонував на борту №1 «підкинути» Кім Чен Ина в КНДР

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    <p>Дональд Трамп два роки тому пропонував Кім Чен Ину &laquo;підкинути&raquo; його в Пхеньян із В'єтнаму</p> - ЗМІ: Трамп пропонував на борту №1 «підкинути» Кім Чен Ина в КНДР

    Дональд Трамп два роки тому пропонував Кім Чен Ину «підкинути» його в Пхеньян із В'єтнаму

    Лідер КНДР відхилив пропозицію глави Білого дому

    Під час останньої зустрічі з Кім Чен Ином у В'єтнамі в 2019 році, президент США Дональд Трамп пропонував лідеру КНДР скористатися президентським бортом для польоту в Пхеньян.

    Про це повідомляє BBC.

    Колишній заступник радника експрезидента США Дональда Трампа з національної безпеки Метью Поттінгер повідомив, що тодішній глава Білого дому пропонував Кім Чен Ину «підкинути» його в Пхеньян із В'єтнаму.

    Трамп зробив таку пропозицію, щоб Кім Чен Ин не їхав додому на поїзді через Китай. За словами Поттінгера, лідер КНДР відхилив пропозицію.

    Як відомо, перший в історії саміт за участю лідерів США та Північної Кореї відбувся 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді Дональд Трамп і Кім Чен Ин підписали декларацію, за якою КНДР узяла на себе зобов’язання з денуклеаризації в обмін на гарантії безпеки з боку США.

    Друга зустріч глав США і КНДР пройшла в лютому 2019 року у В'єтнамі. У межах переговорів планувалося розробити кроки для досягнення поставлених цілей, але зустріч завершилася без підписання будь-яких документів.

    У червні того ж року Трамп і Кім Чен Ин провели третю зустріч у демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю.

    Теги: США Південна Корея саміт Дональд Трамп президент Кім Чен Ин
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