ЗМІ: Трамп пропонував на борту №1 «підкинути» Кім Чен Ина в КНДР

Дональд Трамп два роки тому пропонував Кім Чен Ину «підкинути» його в Пхеньян із В'єтнаму

Лідер КНДР відхилив пропозицію глави Білого дому

Під час останньої зустрічі з Кім Чен Ином у В'єтнамі в 2019 році, президент США Дональд Трамп пропонував лідеру КНДР скористатися президентським бортом для польоту в Пхеньян.

Про це повідомляє BBC.

Колишній заступник радника експрезидента США Дональда Трампа з національної безпеки Метью Поттінгер повідомив, що тодішній глава Білого дому пропонував Кім Чен Ину «підкинути» його в Пхеньян із В'єтнаму.

Трамп зробив таку пропозицію, щоб Кім Чен Ин не їхав додому на поїзді через Китай. За словами Поттінгера, лідер КНДР відхилив пропозицію.

Як відомо, перший в історії саміт за участю лідерів США та Північної Кореї відбувся 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді Дональд Трамп і Кім Чен Ин підписали декларацію, за якою КНДР узяла на себе зобов’язання з денуклеаризації в обмін на гарантії безпеки з боку США.

Друга зустріч глав США і КНДР пройшла в лютому 2019 року у В'єтнамі. У межах переговорів планувалося розробити кроки для досягнення поставлених цілей, але зустріч завершилася без підписання будь-яких документів.

У червні того ж року Трамп і Кім Чен Ин провели третю зустріч у демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю.