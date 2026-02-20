Зникнення гелікоптера в РФ та катастрофа військового літака в Ірані: що відомо

Вертоліт вилетів з лісозаготівельної ділянки за 130 км від села Амаранка

На борту російського вертольота перебували чотири людини

В Амурській області РФ зник вертоліт. За попередніми даними, на борту перебували чотири людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Известия».

«За попередніми даними, на борту вертольота перебували чотири людини. До цього часу місцезнаходження вертольота невідоме», – йдеться в повідомленні МНС Амурської області.

Уточнюється, що вертоліт вилетів з лісозаготівельної ділянки за 130 км від села Амаранка. На пошук судна з Благовєщенська вирушили рятувальники та оперативна група.

Авіакатастрофа в Ірані

В Ірані військовий літак розбився під час навчального польоту в провінції Хамедан. Про це 20 лютого повідомило агентство Khabar Online.

«В результаті інциденту один з пілотів загинув, а другий залишився живим», – йдеться в публікації. Зараз триває розслідування обставин аварії.

До слова, у південнокорейському окрузі Капьон розбився військовий гелікоптер, двоє солдатів загинули. Вертоліт AH-1S Cobra 15-ї авіаційної групи армії впав приблизно за 55 км на північний схід від Сеула, після зльоту для тренувань.