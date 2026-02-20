Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зникнення гелікоптера в РФ та катастрофа військового літака в Ірані: що відомо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зникнення гелікоптера в РФ та катастрофа військового літака в Ірані: що відомо
Вертоліт вилетів з лісозаготівельної ділянки за 130 км від села Амаранка
фот: вікіпедія (ілюстративне)

На борту російського вертольота перебували чотири людини

В Амурській області РФ зник вертоліт. За попередніми даними, на борту перебували чотири людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Известия».

«За попередніми даними, на борту вертольота перебували чотири людини. До цього часу місцезнаходження вертольота невідоме», – йдеться в повідомленні МНС Амурської області.

Уточнюється, що вертоліт вилетів з лісозаготівельної ділянки за 130 км від села Амаранка. На пошук судна з Благовєщенська вирушили рятувальники та оперативна група.

Авіакатастрофа в Ірані

В Ірані військовий літак розбився під час навчального польоту в провінції Хамедан. Про це 20 лютого повідомило агентство Khabar Online.

«В результаті інциденту один з пілотів загинув, а другий залишився живим», – йдеться в публікації. Зараз триває розслідування обставин аварії.

До слова, у південнокорейському окрузі Капьон розбився військовий гелікоптер, двоє солдатів загинули. Вертоліт AH-1S Cobra 15-ї авіаційної групи армії впав приблизно за 55 км на північний схід від Сеула, після зльоту для тренувань.

Теги: Іран росія авіакатастрофа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вітакер окреслив реальний стан справ у мирних переговорах
Перемовини у Женеві: американський дипломат назвав головний камінь спотикання
17 лютого, 17:39
У США визнають, що Іран, імовірно, відповість на удари, що може спричинити новий виток ескалації
США готуються до тривалої військової перації проти Ірану – Reuters
16 лютого, 02:37
Наразі бої за Костянтинівку фактично відбуваються в передмістя
Бої за Костянтинівку: як Росія ламає власні плани літнього наступу
9 лютого, 10:30
Енергетичний селектор: Зеленський розповів, для чого Росії була потрібна пауза
Енергетичний селектор: Зеленський розповів, для чого Росії була потрібна пауза
3 лютого, 14:01
Придністров'я. Процеси, які не помічають в Україні
Придністров'я. Процеси, які не помічають в Україні
1 лютого, 08:33
Економіка РФ застрягає між стагнацією та інфляцією – розвідка
Економіка РФ застрягає між стагнацією та інфляцією – розвідка
28 сiчня, 15:21
Українські захисники уразили склад і пункт управління БпЛА та інші об’єкти окупантів
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області
28 сiчня, 12:33
Як аналізує Sky News, російська делегація, ймовірно, з’явиться в Абу-Дабі, хоча її склад може бути обмеженим
Тристоронні переговори в ОАЕ під питанням через позицію Кремля – Sky News
23 сiчня, 00:06
Унаслідок атаки пошкоджено технологічні трубопроводи на причалах
Збитки на $50 млн. СБУ уразила нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» – джерело
22 сiчня, 19:00

Соціум

Зникнення гелікоптера в РФ та катастрофа військового літака в Ірані: що відомо
Зникнення гелікоптера в РФ та катастрофа військового літака в Ірані: що відомо
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
Безпілотники атакували Сочі
Безпілотники атакували Сочі
Експринца Ендрю звільнили з-під варти на час розслідування
Експринца Ендрю звільнили з-під варти на час розслідування
В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії
В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії
У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»
У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua