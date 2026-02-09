У Південній Кореї розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Аварія сталася під час льотних навчань

У південнокорейському окрузі Капьон розбився військовий гелікоптер, двоє солдатів загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Вертоліт AH-1S Cobra 15-ї авіаційної групи армії впав приблизно за 55 км на північний схід від Сеула, після зльоту для тренувань. Двоє солдатів, які перебували на борту, були доставлені до лікарні, але померли від отриманих травм.

Влада заявила, що інцидент не супроводжувався пожежею чи вибухом.

Аварія сталася під час льотних навчань, метою яких було ознайомлення членів екіпажу з процедурами аварійної посадки. Армія призупинила всі польоти вертольотів AH-1S і створила спеціальну слідчу комісію для з'ясування точної причини аварії.

