У Південній Кореї розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Південній Кореї розбився військовий гелікоптер: є загиблі
Точна причина аварії наразі розслідується
фото: Yonhap

Аварія сталася під час льотних навчань

У південнокорейському окрузі Капьон розбився військовий гелікоптер, двоє солдатів загинули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Вертоліт AH-1S Cobra 15-ї авіаційної групи армії впав приблизно за 55 км на північний схід від Сеула, після зльоту для тренувань. Двоє солдатів, які перебували на борту, були доставлені до лікарні, але померли від отриманих травм.

Влада заявила, що інцидент не супроводжувався пожежею чи вибухом.

Аварія сталася під час льотних навчань, метою яких було ознайомлення членів екіпажу з процедурами аварійної посадки. Армія призупинила всі польоти вертольотів AH-1S і створила спеціальну слідчу комісію для з'ясування точної причини аварії.

До слова, у Пермському краї унаслідок авіатрощі загинув мільйонер Ільяс Гімадутдінов. Попередньо, під час польоту сталося обмерзання двигуна.

Зауважимо, 23 грудня 2025 року в Туреччині сталася авіакатастрофа, в якій загинув начальник Генерального штабу Лівії Мохаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад та ще четверо високопосадовців. Літак, на борту якого перебував також командувач Сухопутних військ Лівії, директор Управління військового виробництва, радник начальника Генштабу та фотограф пресслужби, розбився під час повернення з офіційної поїздки до Анкари. 

