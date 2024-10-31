Масштабні повені в Іспанії: кількість загиблих зросла (фото)
У найбільш постраждалому регіоні Валенсія загинуло щонайменше 155 людей
В Іспанії внаслідок повеней, у південній та східній частині країни, загинуло щонайменше 158 людей. Про це повідомляє AP.
«Сьогодні рятувальники шукали тіла загиблих у застряглих автомобілях та затоплених будівлях унаслідок жахливої раптової повені в Іспанії, яка забрала щонайменше 158 життів», – йдеться у матеріалі.
У найбільш постраждалому регіоні Валенсія загинуло щонайменше 155 людей. Також повідомляється про зниклих безвісти, проте їхня точна кількість наразі невідома.
За словами місцевої влади, більше немає людей, які залишилися заблокованими на дахах будинків або в автомобілях. Зокрема близько 70 осіб було врятовано за допомогою гелікоптерів.
Нагадаємо, Боснію і Герцеговину накрило повенями. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі.
До слова, глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.
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