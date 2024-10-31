Масштабні повені в Іспанії: кількість загиблих зросла (фото)

У найбільш постраждалому регіоні Валенсія загинуло щонайменше 155 людей

В Іспанії внаслідок повеней, у південній та східній частині країни, загинуло щонайменше 158 людей. Про це повідомляє AP.

«Сьогодні рятувальники шукали тіла загиблих у застряглих автомобілях та затоплених будівлях унаслідок жахливої ​​раптової повені в Іспанії, яка забрала щонайменше 158 життів», – йдеться у матеріалі.

Наслідки повеней в Іспанії фото: АР

У найбільш постраждалому регіоні Валенсія загинуло щонайменше 155 людей. Також повідомляється про зниклих безвісти, проте їхня точна кількість наразі невідома.

Іспанія потерпає від повеней фото: АР

За словами місцевої влади, більше немає людей, які залишилися заблокованими на дахах будинків або в автомобілях. Зокрема близько 70 осіб було врятовано за допомогою гелікоптерів.

Іспанці постраждали від повеней фото: АР

Нагадаємо, Боснію і Герцеговину накрило повенями. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі.

До слова, глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.