У Швейцарії виявлено цвинтар раритетних автомобілів

Кілька десятків автомобілів різних марок і моделей просто стоять у полі просто неба

Автомобільні ентузіасти виявили у швейцарському муніципалітеті Кірхберг у кантоні Санкт-Галлен величезну стоянку машин 70-80-х років випуску, яка більше нагадує звалище або цвинтар. Про це пише AutoMotor und Sport.

Кілька десятків автомобілів різних марок і моделей просто стоять у полі просто неба. Тут є Alfa Romeo, Fiat 130, Lancia Gamma, Audi 200, Opel Senator, Opel Commodore Caravan, Mercedes-Benz S-класу в кузові W126 та інші представники автопрому того часу. Всі вони на цій локації перебувають досить давно, що далося взнаки на стані. У машин не тільки проржавіли кузови і облущилась фарба, а відсутні елементи обробки і розбиті шибки.

Власник цих вінтажних автомобілів невідомий. Але поліція країни залучена до його пошукати, тож найближчим часом його ім’я встановлять. Примітно, що це потрібно не для того, щоб потім виставити їх на продаж, а для того, аби відправити під прес. Згідно з швейцарським законодавством, знайдені автомобілі мають бути утилізованими саме власником.

Нагадаємо, що за жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності.