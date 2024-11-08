Африка поступово розколеться на дві частини – вчені

Африка може розділитися на дві частини, утворивши шостий океан

Через всю Африку простягнувся розлом завдовжки 3200 км, який може розділити континент на дві частини

Через кілька мільйонів років Африка може поділитися на дві частини. У східній частині Африки утворюється тектонічний розлом, на дні якого за 5-10 млн років може утворитися новий океан. Про це пише IFLScience.

Виникаюча тріщина пов'язана зі Східно-Африканською рифтовою системою (EARS), однією з найбільших розломів у світі, що простягається вниз на тисячі кілометрів через кілька країн Африки, включаючи Ефіопію, Кенію, Демократичну Республіку Конго, Уганду, Руанду, Бурунді, Замбію, Тамбію Малаві та Мозамбік.

Коли розкол завершиться, він відокремить меншу плиту Сомалі від більшої Нубійської плити, завершивши процес, який вже розвивається близько 25 млн років.

2018 року в Кенійській рифтовій долині з'явилася гігантська тріщина, після якої поширилася концепція розпаду континентів. Видання зазначає, що ця тріщина, напевно, мала мало спільного з геологічним майбутнім Африки. Ймовірно, вона була пов'язана з ерозією ґрунту. Але цікаве її розташування.

«Залишаються питання про те, чому вона утворилася саме в тому місці, і чи пов'язана її поява з Східно-Африканським розломом. Наприклад, тріщина могла бути результатом ерозії м'яких ґрунтів, що заповнюють старий розлом, пов'язаний з розколом», – заявила Лусія Перес Діас, науковий співробітник у дослідній групі з динаміки розломів у Королівському коледжі Холлуей.

Процес втрати в Африці східної частини буде повільним та поступовим. Коли це буде, очікується, що між частинами з'явиться нове море або ж океан. Це може шокувати, але насправді щось подібне відбувалося неодноразово в історії Землі, заявляють вчені.

Нагадаємо, космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував спіральну галактику з перемичкою NGC 1672, розташовану за 49 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Золотої Риби. Ця спіральна галактика, NGC 1672, є вражаючим прикладом галактики з перемичкою, яка має характерну структуру, що нагадує форму перемички. Вона розташована в сузір’ї Золотої Риби (Pisces) і знаходиться на відстані приблизно 49 млн світлових років від нашої планети.