Зухвалий напад на Лувр перетворився на рекламну кампанію для німецької фірми

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
фото ілюстративне із відкритих джерел

Грабіжники Лувру використали витяг німецької фірми, натомість підприємство перетворило злочин на свій піар

Мільйонне пограбування музею Лувр у Парижі, що сталося в неділю, набуло несподіваного повороту: воно перетворилося на вірусний маркетинговий хід для німецької компанії. Злочинці, які викрали французькі коштовності вартістю близько 88 млн євро, проникли до музею, використавши мобільний меблевий підйомник. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Юлія Шарватц із Північного Рейну-Вестфалії разом із чоловіком Олександром Бекером керує компанією Böcker, яка продає меблеві витяги. Коли Юлія Шарватц читала новини у неділю, вона не повірила своїм очам: на фотографіях із місця пограбування Лувру вона впізнала меблевий підйомник їхньої фірми. Модель Agilo була використана грабіжниками, щоб дістатися до Галереї Аполлона на першому поверсі, де зберігалися коштовності.

Замість того, щоб дистанціюватися від інциденту, фірма Böcker вирішила використати несподівану популярність свого пристрою. Юлія Шарватц розповіла, що спочатку вони були шоковані, але потім, переконавшись, що ніхто не постраждав, почали жартувати зі слоганами.

france24.com

У результаті компанія запустила сміливу та дотепну рекламну кампанію в соціальних мережах, використовуючи фото підйомника біля стін Лувру та слоган: «Якщо це має бути швидко...» (або, за іншими джерелами, «Підйомник Böcker транспортує ваші скарби вагою до 400 кг зі швидкістю 42 м/хв – тихо, неначе шепіт»). Кампанія швидко стала вірусною, отримавши мільйони переглядів та здебільшого позитивні відгуки.

Німецька фірма не знає, як пристрій потрапив до рук злочинців, але підозрює, що його могли викрасти у французької компанії-орендаря, яка повідомила про крадіжку підйомника минулого тижня.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, з легендарного музею Лувр у Парижі було викрадено вісім унікальних ювелірних виробів, які є частиною національної історико-культурної спадщини Франції. Стало відомо, який вигляд мали коштовності, що винесли злочинці.

До слова, американський музейний злодій Майлз Коннор порадив злочинцям, які пограбували Лувр, повернути вкрадене в обмін на винагороду через кілька років. 

