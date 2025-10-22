Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею

Директорка подала офіційну заяву про відставку, проте вона була відхилена

Директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку після того, як з музею були викрадені коштовності, що належать імператорському дому Наполеона. Проте уряд та президент Франції Еммануель Макрон відмовились задовольнити її заяву. Про це повідомляє Le Figaro, пише «Главком».

Після пограбування, яке викликало широкий резонанс, Лоранс де Кар з’явилася у Луврі разом з міністром культури Рашидою Даті, але згодом зникла з публічної сфери. За інформацією Le Figaro, директорка подала офіційну заяву про відставку, проте вона була відхилена.

Президент Макрон, який підтримує Лоранс де Кар і доручив їй працювати над масштабною реконструкцією музею, не погодився на її звільнення.

Міністерка культури Франції Рашида Даті також висловила підтримку Лоранс де Кар, відмовившись погодитися на її звільнення. Відтак, директорка Лувру продовжує займати свою посаду, попри хвилю критики та суспільний резонанс, який спричинило пограбування.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, з легендарного музею Лувр у Парижі було викрадено вісім унікальних ювелірних виробів, які є частиною національної історико-культурної спадщини Франції. Стало відомо, який вигляд мали коштовності, що винесли злочинці.

Коштовності зберігалися у знаменитій залі Galerie d’Apollo, яка є однією з найвідоміших у Луврі. Грабіжники, переодягнені в робочий одяг, використали підйомник для доступу до другого поверху, розбили вітрини та вкрали експонати.

До слова, французькі слідчі, що розслідують зухвале пограбування Лувру, зробили важливе відкриття – на місці злочину знайдено нові речові докази, які можуть допомогти встановити особи злочинців.