Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею
Макрон не прийняв відставку директорки Лувра після пограбування
фото: Reuters

Директорка подала офіційну заяву про відставку, проте вона була відхилена

Директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку після того, як з музею були викрадені коштовності, що належать імператорському дому Наполеона. Проте уряд та президент Франції Еммануель Макрон відмовились задовольнити її заяву. Про це повідомляє Le Figaro, пише «Главком».

Після пограбування, яке викликало широкий резонанс, Лоранс де Кар з’явилася у Луврі разом з міністром культури Рашидою Даті, але згодом зникла з публічної сфери. За інформацією Le Figaro, директорка подала офіційну заяву про відставку, проте вона була відхилена.

Президент Макрон, який підтримує Лоранс де Кар і доручив їй працювати над масштабною реконструкцією музею, не погодився на її звільнення. 

Міністерка культури Франції Рашида Даті також висловила підтримку Лоранс де Кар, відмовившись погодитися на її звільнення. Відтак, директорка Лувру продовжує займати свою посаду, попри хвилю критики та суспільний резонанс, який спричинило пограбування.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, з легендарного музею Лувр у Парижі було викрадено вісім унікальних ювелірних виробів, які є частиною національної історико-культурної спадщини Франції. Стало відомо, який вигляд мали коштовності, що винесли злочинці.

Коштовності зберігалися у знаменитій залі Galerie d’Apollo, яка є однією з найвідоміших у Луврі. Грабіжники, переодягнені в робочий одяг, використали підйомник для доступу до другого поверху, розбили вітрини та вкрали експонати.

До слова, французькі слідчі, що розслідують зухвале пограбування Лувру, зробили важливе відкриття – на місці злочину знайдено нові речові докази, які можуть допомогти встановити особи злочинців.

Теги: пограбування Еммануель Макрон звільнення Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Парижі пограбували Лувр
Макрон відреагував на пограбування Лувру
19 жовтня, 23:41
Під час пограбування ніхто не постраждав
Пограбовано Лувр: що відомо
19 жовтня, 13:59
Валентина Гінзбург очолює Департамент охорони здоров’я КМДА з 23 жовтня 2017 року
Керівниця столичної медицини Валентина Гінзбург оголосила про відставку
9 жовтня, 13:24
Макрон зайшов у політичний глухий кут
Макрон став «кульгавою качкою» у політиці – Times
7 жовтня, 14:19
Учора премʼєр представив частину нового французького уряду
Прем’єр Франції, який пробув на посаді менше ніж місяць, подав у відставку
6 жовтня, 11:21
Капітан та старший помічник, обидва громадяни Китаю, були затримані
Капітан танкера «тіньового флоту» РФ постане перед судом у Франції
3 жовтня, 06:59
Білий дім починає масові звільнення
За «день-два» Білий дім почне масово звільняти співробітників – Politico
2 жовтня, 11:24
Саркозі планує подавати апеляцію, хоч і готовий сісти до в'язниці
Експрезидент Франції відреагував на свій п'ятирічний вирок
26 вересня, 09:02
1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у «справі про прослуховування»
Суд визнав експрезидента Франції Саркозі частково винним у «лівійській справі»
25 вересня, 15:14

Соціум

Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею
Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)
На Брянщині дрони уразили підстанцію: Трубчевськ залишився без світла
На Брянщині дрони уразили підстанцію: Трубчевськ залишився без світла
У Ісландії вперше оселилися комарі
У Ісландії вперше оселилися комарі
Прага заборонить прокат електросамокатів – влада назвала причину
Прага заборонить прокат електросамокатів – влада назвала причину
Лікарні під загрозою? Потенційна заборона етанолу в ЄС викликала тривогу серед науковців
Лікарні під загрозою? Потенційна заборона етанолу в ЄС викликала тривогу серед науковців

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua