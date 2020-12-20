З'явилася офіційна інформація про стан хворого на коронавірус Макрона

Про те, що Еммануель Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня

Еммануель Макрон перебуває на самоізоляції в офіційній президентській резиденції в Версалі

Президент Франції Еммануель Макрон, у якого кілька днів тому підтвердили коронавірус, в стабільному стані і залишається на самоізоляції в своїй резиденції в передмісті Парижа.

Про це в неділю повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу.

«Президент Республіки станом на вчора (суботу) був в стабільному стані», – розповіли в Єлисейському палаці, не додавши інших деталей.

Про те, що Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Він пішов на самоізоляцію як мінімум на тиждень. В цей час політик буде працювати дистанційно.

Макрон заявив, що його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель.

Після цього прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправився на карантин. Його приклад наслідували й інші лідери держав і європейські діячі. Результат тесту на інфекцію канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним.

Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном у середу.