З'явилося відео моменту затримання п'яного актора Єфремова



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Російський актор Михайло Єфремов влаштував ДТП в центрі Москви

Єфремов зізнався, що пив перед тим, як сідати за кермо

Відомого російського актора Михайла Єфремова, який став винуватцем аварії в центрі Москви, затримали поліцейські.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал «112».

Як пишуть російські ЗМІ, посилаючись на джерело в екстрених службах, Єфремов був сильно п'яний. Його направили на медичний огляд.

На відео чутно, як Єфремов намагається сказати щось співробітникам поліції. Зокрема, він визнає, що винен в аварії. Він також зізнався, що пив перед тим, як сідати за кермо.

Як видно на кадрах запису, Єфремов погано стоїть на ногах. Поліцейському доводиться притримувати артиста, щоб той не впав.

Михайло Єфремов потрапив в ДТП увечері 8 червня. Перебуваючи під дією алкоголю, актор на повній швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався у фургон.

Водій фургона постраждав - його затисло понівеченого металу автомобіля. Зараз він знаходиться у важкому стані НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського.

Сам винуватець аварії залишився цілий.