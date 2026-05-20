Акції невеликої компанії з Індії злетіли через Мелоні та Моді
Причиною ажіотажу стала плутанина
Акції індійської компанії Parle Industries зросли на 5%, оскільки інвестори, ймовірно, сплутали її з кондитерським гігантом Parle Products – виробником популярних ірисок Melody, коробку яких індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді подарував італійській колезі Джорджі Мелоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of India.
Під час торгів акції невеликої компанії піднялися до 5,25 рупії, досягнувши максимально дозволеного рівня за певний період торгів.
Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026
Імовірно, причиною ажіотажу стала плутанина між двома компаніями. Parle Products, яка не торгується на біржі, останніми днями опинилася в центрі уваги після того, як прем’єр-міністр Нарендра Моді подарував коробку цукерок Melody прем’єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні.
За даними Insider, Parle Industries – це невелика ІТ-компанія з ринковою вартістю менш як $3 млн, у якій працює всього дев'ять осіб. Вона займається ERP-системами та програмним забезпеченням для бізнесу. З початку року її акції впали більш ніж на 40 %, проте після оприлюднення відеоаналітики різко зросли й досягли денного ліміту зростання.
До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився придбати 200 літаків Boeing. Ця цифра виявилася значно меншою, ніж очікували аналітики, і акції авіабудівника впали.
Коментарі — 0