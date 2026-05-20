Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Причиною ажіотажу стала плутанина

Акції індійської компанії Parle Industries зросли на 5%, оскільки інвестори, ймовірно, сплутали її з кондитерським гігантом Parle Products – виробником популярних ірисок Melody, коробку яких індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді подарував італійській колезі Джорджі Мелоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of India.

Під час торгів акції невеликої компанії піднялися до 5,25 рупії, досягнувши максимально дозволеного рівня за певний період торгів.

Імовірно, причиною ажіотажу стала плутанина між двома компаніями. Parle Products, яка не торгується на біржі, останніми днями опинилася в центрі уваги після того, як прем’єр-міністр Нарендра Моді подарував коробку цукерок Melody прем’єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні.

За даними Insider, Parle Industries – це невелика ІТ-компанія з ринковою вартістю менш як $3 млн, у якій працює всього дев'ять осіб. Вона займається ERP-системами та програмним забезпеченням для бізнесу. З початку року її акції впали більш ніж на 40 %, проте після оприлюднення відеоаналітики різко зросли й досягли денного ліміту зростання.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився придбати 200 літаків Boeing. Ця цифра виявилася значно меншою, ніж очікували аналітики, і акції авіабудівника впали.